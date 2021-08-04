День Марії Магдалина 4 серпня: історія свята і привітання українською

У середу, 4 серпня, в православній церкві відзначається день пам'яті рівноапостольної Марії Магдалини, мироносиці. У народі це свято називається, як Марія Ягідниця.
Марія Магдалина вважається однією з найбільш вірних і відданих учениць Христа. Вона походила родом из Магдали (галілейське місто), від чого й отримала своє прізвисько. Як сказано в Святому Письмі, Марія вела розпусне життя і була біснуватою. Коли від одержимості її зцілив Ісус Христос, сама стала його ученицею, а пізніше і однією з дружин-мироносиць. Померла вона в Ефесі мирної смертю.
Як перша благовісниця воскресіння Христового вона визнана церквою рівноапостольною.
Явлення Христа Марії Магдалині після Воскресіння. Іванов А. 1834-1836. Джерело: foma.ru
Зазвичай до 4 серпня встигала чорна і червона смородина, з якої варили варення, тому в цей день на Русі було прийнято відправлятися збирати і лісові ягоди.
Народні прикмети 3 серпня
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4 серпня свої іменини відзначають усі дівчата і жінки з ім'ям Марія. Нижче "Телеграфом" зібрані найкрасивіші листівки і картинки з Днем ангела Марії.
Джерело: maximum.fm
Джерело: maximum.fm
Джерело: maximum.fm
Джерело: maximum.fm
Джерело: maximum.fm
Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці будуть відзначати в серпні 2021 року.