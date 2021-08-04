День Марії Магдалина 4 серпня: історія свята і привітання українською

У середу, 4 серпня, в православній церкві відзначається день пам'яті рівноапостольної Марії Магдалини, мироносиці. У народі це свято називається, як Марія Ягідниця.

Марія Магдалина вважається однією з найбільш вірних і відданих учениць Христа. Вона походила родом из Магдали (галілейське місто), від чого й отримала своє прізвисько. Як сказано в Святому Письмі, Марія вела розпусне життя і була біснуватою. Коли від одержимості її зцілив Ісус Христос, сама стала його ученицею, а пізніше і однією з дружин-мироносиць. Померла вона в Ефесі мирної смертю.

Як перша благовісниця воскресіння Христового вона визнана церквою рівноапостольною.

Явлення Христа Марії Магдалині після Воскресіння. Іванов А. 1834-1836. Джерело: foma.ru

Зазвичай до 4 серпня встигала чорна і червона смородина, з якої варили варення, тому в цей день на Русі було прийнято відправлятися збирати і лісові ягоди.

Народні прикмети 3 серпня

Гроза 4 серпня віщує багатий урожай зернових культур.

Грім гримить, не перестаючи - до швидкого граду.

Сильні роси вранці 4 серпня - урожай льону буде поганим. Вважалося, що роса 4 серпня призводить до загибелі рослин.

Що не можна робити 3 серпня

Не варто працювати в дощову погоду - за прикметою, блискавка потрапити може.

Дівчатам в цей день слід відмовитися від важкої праці, щоб не надірвати здоров'я.

Не можна сваритися, конфліктувати, лаятися, лихословити, бажати кому-небудь зла і думати про погане.

Не рекомендується вирішувати фінансові проблеми, брати гроші в кредит і т.д.

4 серпня свої іменини відзначають усі дівчата і жінки з ім'ям Марія. Нижче "Телеграфом" зібрані найкрасивіші листівки і картинки з Днем ангела Марії.

Джерело: maximum.fm

Джерело: maximum.fm

Джерело: maximum.fm

Джерело: maximum.fm

Джерело: maximum.fm

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці будуть відзначати в серпні 2021 року.