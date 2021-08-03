Надія Савченко показала своє армійське фото 20-річної давності

Колишній народний депутат Надія Савченко поділилася спогадами і оприлюднила фото 20-річної давності.

Відповідний пост був оприлюднений в її Фейсбук.

"20 років потому ... Спасибі друзям за вірне плече в бою і в житті! Слава ВДВ!", - написала Савченко.

Варто зазначити, що день ВДВ 2 серпня відзначався в СРСР і тепер святкується в Росії, Білорусі та Казахстані.

В Україні ж з 2017 року немає підрозділів аеромобільних військ, їх перейменували в Десантно-штурмові війська ЗСУ. А свято ДШВ ВСУ щорічно відзначається 21 листопада - в день архістратига Михаїла, командира "божого війська".

Як повідомлялося раніше, Савченко раніше показувала, як у вільний час доїть корів, поливає розсаду і підмітає вулицю.

За її словами, нині вона заробляє на життя тим, що шиє м'які іграшки.