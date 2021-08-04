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Немає грошей: в Україні відтермінували впровадження 5G-зв'язку

Немає грошей: в Україні відтермінували впровадження 5G-зв'язку
Оновлено 16:42 Сьогодні Телеграф Ілюстративне фото

У середу, 4 серпня, Кабінет міністрів України відтермінував надання послуг 5G-зв'язку в країні на липень 2022 року.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Відповідно до інформації, Кабінет міністрів вніс зміни до свого розпорядження "Про затвердження плану заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв'язку п'ятого покоління".

Тепер оператори зможуть надавати своїм клієнтам послуги 5G-зв'язку не з грудня 2021 року, як планувалося, а з липня наступного року.

Згідно з попереднім розпорядженням Кабміну, оголошення конкурсів або аукціонів з надання радіочастотного ресурсу для впровадження 5G повинно було відбутися в жовтні 2021 року.

У зв'язку із внесеними змінами, процес відстрочили на травень 2022 року.

За словами прем'єр-міністра, для запуску 5G потрібні наукові дослідження, які вимагають державного фінансування, і зараз в Україні не готові виділити потрібну суму.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перша мережа мобільного зв'язку покоління 5G запрацювала у Швеції 24 травня 2020 року.

Нагадуємо, чому оператори обмежують швидкість трафіку - плюси та мінуси тарифів мобільних операторів з безлімітним інтернетом.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
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Все по темі:

Денис Шмигаль, Кабінет міністрів України, Мобільний зв'язок, 5G-зв'язок.
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