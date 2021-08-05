Яке свято 5 серпня: народні прикмети і заборони

У четвер, 5 серпня, православна церква вшановує пам'ять святих Феофіла, Трохима і 13 мучеників. За народним календарем відзначається свято Трохима Бессонніка. Також його називають День Трохима, Страда і Калинки-малинки.

У цей день намагалися вставати вдосвіта, щоб переробити якомога більше справ. Селяни говорили: "Якщо йде робота - спати не хочеться" або "Довго спати - добра не бачити".

На Трохима серед дівчат прийнято було збирати малину і калину, пекти з них пироги і пригощати чоловіків. Вірили, що малина змушувала хлопця закохатися, а ось калина могла навпаки відвернути.

З цих двох ягід також готували настоянки і бальзами, які допомагають виліковувати хвороби.

Народні прикмети 5 серпня

Стелиться туман - на гарну погоду.

Довго не спи - не встигнеш закінчити всі роботи.

Рубати гілки калини - до смутку.

Довго спати - добра не бачити.

Жати - не дрімати.

Що заборонено робити 5 серпня

Не можна рубати і ламати гілки калини - буде велика біда.

Не можна на самоті ходити в ліс. Особливо, якщо мова йде про самотніх хлопців і чоловіків.

Не можна довго спати і лінуватися, інакше в цей день не вдасться здійснити задумане.



Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці будуть відзначати в серпні 2021 року.