Яке свято 5 серпня: народні прикмети і заборони

У четвер, 5 серпня, православна церква вшановує пам'ять святих Феофіла, Трохима і 13 мучеників. За народним календарем відзначається свято Трохима Бессонніка. Також його називають День Трохима, Страда і Калинки-малинки.
У цей день намагалися вставати вдосвіта, щоб переробити якомога більше справ. Селяни говорили: "Якщо йде робота - спати не хочеться" або "Довго спати - добра не бачити".
На Трохима серед дівчат прийнято було збирати малину і калину, пекти з них пироги і пригощати чоловіків. Вірили, що малина змушувала хлопця закохатися, а ось калина могла навпаки відвернути.
З цих двох ягід також готували настоянки і бальзами, які допомагають виліковувати хвороби.
Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці будуть відзначати в серпні 2021 року.