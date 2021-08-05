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Яке свято 5 серпня: народні прикмети і заборони

Яке свято 5 серпня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У четвер, 5 серпня, православна церква вшановує пам'ять святих Феофіла, Трохима і 13 мучеників. За народним календарем відзначається свято Трохима Бессонніка. Також його називають День Трохима, Страда і Калинки-малинки.

У цей день намагалися вставати вдосвіта, щоб переробити якомога більше справ. Селяни говорили: "Якщо йде робота - спати не хочеться" або "Довго спати - добра не бачити".

На Трохима серед дівчат прийнято було збирати малину і калину, пекти з них пироги і пригощати чоловіків. Вірили, що малина змушувала хлопця закохатися, а ось калина могла навпаки відвернути.

На Трохима пригощали малиною

З цих двох ягід також готували настоянки і бальзами, які допомагають виліковувати хвороби.

Народні прикмети 5 серпня

  • Стелиться туман - на гарну погоду.
  • Довго не спи - не встигнеш закінчити всі роботи.
  • Рубати гілки калини - до смутку.
  • Довго спати - добра не бачити.
  • Жати - не дрімати.

Різдво Миколи Чудотворця і три Спаса: які церковні свята будуть в серпні

Що заборонено робити 5 серпня

  • Не можна рубати і ламати гілки калини - буде велика біда.
  • Не можна на самоті ходити в ліс. Особливо, якщо мова йде про самотніх хлопців і чоловіків.
  • Не можна довго спати і лінуватися, інакше в цей день не вдасться здійснити задумане.


Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці будуть відзначати в серпні 2021 року.

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова
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Календарь, Свято, Серпень, трохима.
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