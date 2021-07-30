В августе украинцы будут отмечать День независимости: календарь праздников на последний месяц лета (инфографика)

В августе украинцы получат выходные, во время которых можно будет расслабиться. Дополнительный уикенд традиционно запланирован по случаю Дня независимости Украины. Общее количество календарных дней в месяце - 31 .

Согласно календарю, в последний месяц лета мы получим 8 выходных, это традиционные суббота-воскресенье и государственные и религиозные праздники.

Также будет дополнительный выходной по случаю Дня независимости Украины - 24 августа. В канун, 23 августа, будет сокращен рабочий день. Но этот день придется отработать в субботу, 28 августа.

"Телеграф" представляет календарь праздников на август 2021 года:

Ранее "Телеграф" сообщал, что 12 августа молодые украинцы будут официально отмечать День молодежи.