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В августе украинцы будут отмечать День независимости: календарь праздников на последний месяц лета (инфографика)

В августе украинцы будут отмечать День независимости: календарь праздников на последний месяц лета (инфографика)
Обновлено 17:56 Сегодня Телеграф

В августе украинцы получат выходные, во время которых можно будет расслабиться. Дополнительный уикенд традиционно запланирован по случаю Дня независимости Украины. Общее количество календарных дней в месяце - 31 .

Согласно календарю, в последний месяц лета мы получим 8 выходных, это традиционные суббота-воскресенье и государственные и религиозные праздники.

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Также будет дополнительный выходной по случаю Дня независимости Украины - 24 августа. В канун, 23 августа, будет сокращен рабочий день. Но этот день придется отработать в субботу, 28 августа.

"Телеграф" представляет календарь праздников на август 2021 года:

Календарь праздников на август 2021

Ранее "Телеграф" сообщал, что 12 августа молодые украинцы будут официально отмечать День молодежи.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Праздники, Выходные, День независимости Украины, календари.
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