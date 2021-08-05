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День Народження, іменини і день янгола: в ПЦУ роз'яснили, в чому різниця

День Народження, іменини і день янгола: в ПЦУ роз'яснили, в чому різниця
Оновлено 09:03 Сьогодні Телеграф Ілюстрація

У Православній церкві України пояснили чим відрізняються день народження, день ангела і іменини. Це різні свята, які можуть збігатися в деяких випадках.

Роз'яснення опублікували на сторінці ПЦУ в Facebook.

День народження для церкви - світське свято. Ця дата фігурує в офіційних документах, від неї рахують фактичний вік.

Іменини та день янгола - свята церковні. Їх багато хто вважає одним святом, але це не зовсім так. Іменини - день покровителя в особі святого, він внесений в церковний календар. Також іменинами в релігійній практиці називають день вшанування святого, ім'я якого збігається з ім'ям людини. Таким чином, іменини можуть бути спільним святом відразу для багатьох людей, яких хрестили під одним ім'ям.

День ангела вважають днем хрещення людини. В традиції православ'я вважається, що під час Таїнства Хрещення, до людини приставляють ангела-хранителя. Тому саме цей день потрібно вважати днем янгола, до якого віруючі можуть звертатися в молитвах.

При цьому представники церкви відзначили, що вітати в іменини з днем ангела не заборонено. Якщо ж людину назвали на честь святого в день пам'яті якого він народився, то цей день і є іменинами.

5 серпня свої іменини відзначають жінки з ім'ям Анна і чоловіки на ім'я Федір, Віталій, Андрій і Трохим. З днем Трохима в традиційній культурі пов'язаний ряд прикмет. Серпень - важливий місяць у календарі православних християн.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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ПЦУ, День народження, Іменини, Православна церква України, день янгола.
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