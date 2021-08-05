Дощі і грози накриють більшу частину території України: прогноз погоди на 6 серпня

В Україні в п'ятницю, 6 серпня, на заході, півночі та в центральних областях країни варто очікувати дощі і грози, можливі навіть зливи, шквали, град. Тільки на півдні та сході погода поки що залишатиметься спекотною.

Про це повідомляє метеоролог і синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці в Facebook.

При цьому сильний прояв метеоявищ (опадів і шквалів) можна буде спостерігати локально, а не повсюди.

У Києві 6 серпня будуть грозові дощі, місцями можливе шквалисте посилення вітру. За словами синоптика, температура повітря очікується в межах 27 градусів.

Що стосується температури на півночі України, там варто очікувати + 25-29 градусів Цельсія.

Як пише Діденко, на заході буде трохи прохолодніше - не більше + 22-27 градусів.

На сході, півдні та в більшості центральній частині України погода обіцяє бути теплою + 29-34 градусів Цельсія.

На карті Укргідрометцентру можна побачити, що майже по всій території України пройдуть дощі з грозами.

В областях, де зараз відпочивають туристи (Херсонська, Одеська, Миколаївська, Запорізька), погода обіцяє бути теплою.

У Запоріжжі вдень варто очікувати + 32-34 градуси, у Херсоні стільки ж, у Миколаєві + 31-33. В Одесі буде трохи прохолодніше - + 27-29 градусів Цельсія.

Також в Одеській і Миколаївській областях, за даними Укргідрометцентру, можуть пройти дощі з грозами.

Раніше "Телеграф" повідомляв прогноз погоди на перший тиждень серпня.

Нагадуємо, як 25 серпня Південну Африку несподівано засипало снігом.