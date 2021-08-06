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День Бориса і Гліба 6 серпня: народні прикмети, заборони, привітання українською

День Бориса і Гліба 6 серпня: народні прикмети, заборони, привітання українською
00:01 Сьогодні Телеграф

У п'ятницю, 6 серпня, в православній церкві відзначається день пам'яті братів - князів Гліба і Бориса, яких було підло вбито в 1015 році. Також в цей день у всьому світі відзначають День пива.

Борис і Гліб, які до хрещення носили імена Роман і Давид, народилися в родині великого князя київського Володимира Святославича. Після його смерті між синами розгорілася боротьба за владу, в результаті якої Борис і Гліб були вбиті кровним братом Святополком Окаянним.

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Вони були канонізовані в лику святих через те, що неодноразово була доведено чудотворна сила їх мощей.

святі мученики Борис и Гліб ікони

Джерело: rusplt.ru

Міжнародний день пива відзначається всіма виробниками і любителями хмільного напою в першу п'ятницю серпня. Це свято було засновано американцем Джессом Авшаломов в 2007 році, який володів баром. Таким чином чоловік хотів збільшити потік відвідувачів. На сьогодні День пива відзначається в 50 країнах світу.

пиво келих бар

Джерело: pixabay.com

Народні прикмети 6 серпня

  • Якою буде погода 6 серпня, якщо день випадає на повний місяць - такий, за прикметами, вона і буде всю другу половину серпня.
  • Нічна роса не висихає - до грози.
  • Чайки часто на воду сідають - до дощу.
  • У народжених 6 серпня в будинку мають лад і любов. Носити їм слід турмалін абозмійовик.

Що не можна робити 6 серпня

  • У День Бориса і Гліба виїжджати на поле не можна - прикмети говорять, що пожежа буде.
  • Заборонено лаятися і сваритися, займатися важкою фізичною працею.

6 серпня свої іменини відзначають усі чоловіки з іменами Борис і Гліб. Нижче "Телеграфом" зібрані найкрасивіші листівки і картинки з Днем ангела Бориса і Гліба.

День Бориса і Гліба листівки

Джерело: znaj.ua

День Бориса і Гліба листівки

Джерело: znaj.ua

День Бориса і Гліба листівки

Джерело: depo.ua

День Бориса і Гліба листівки

Джерело: depo.ua

День Бориса і Гліба листівки

Джерело: vitay.com.ua

День Бориса і Гліба листівки

Джерело: vitay.com.ua

День Бориса і Гліба листівки

Джерело: vitay.com.ua

День Бориса і Гліба листівки

Джерело: vitay.com.ua

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці будуть відзначати в серпні 2021 року.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 42

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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