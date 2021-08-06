День Бориса і Гліба 6 серпня: народні прикмети, заборони, привітання українською

У п'ятницю, 6 серпня, в православній церкві відзначається день пам'яті братів - князів Гліба і Бориса, яких було підло вбито в 1015 році. Також в цей день у всьому світі відзначають День пива.
Борис і Гліб, які до хрещення носили імена Роман і Давид, народилися в родині великого князя київського Володимира Святославича. Після його смерті між синами розгорілася боротьба за владу, в результаті якої Борис і Гліб були вбиті кровним братом Святополком Окаянним.
Вони були канонізовані в лику святих через те, що неодноразово була доведено чудотворна сила їх мощей.
Джерело: rusplt.ru
Міжнародний день пива відзначається всіма виробниками і любителями хмільного напою в першу п'ятницю серпня. Це свято було засновано американцем Джессом Авшаломов в 2007 році, який володів баром. Таким чином чоловік хотів збільшити потік відвідувачів. На сьогодні День пива відзначається в 50 країнах світу.
Джерело: pixabay.com
Народні прикмети 6 серпня
Що не можна робити 6 серпня
6 серпня свої іменини відзначають усі чоловіки з іменами Борис і Гліб. Нижче "Телеграфом" зібрані найкрасивіші листівки і картинки з Днем ангела Бориса і Гліба.
Джерело: znaj.ua
Джерело: znaj.ua
Джерело: depo.ua
Джерело: depo.ua
Джерело: vitay.com.ua
Джерело: vitay.com.ua
Джерело: vitay.com.ua
Джерело: vitay.com.ua
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