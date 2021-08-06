Скачать
П'ятниця, 06.08.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Разумков знайшов спосіб красиво позлити Зеленського з Єрмаком перед виборами
Разумков знайшов спосіб красиво позлити Зеленського з Єрмаком перед виборами
Звинуватив у всьому керівництво: у Дніпрі знайшли повішеним підполковника СБУ
Звинуватив у всьому керівництво: у Дніпрі знайшли повішеним підполковника СБУ
Краса Олімпіади: як виглядають всі українські медалістки на фото
Краса Олімпіади: як виглядають всі українські медалістки на фото
"Помилився, що Україна і Росія схожі": ведучий "Майстер-шефа" поскаржився на труднощі роботи в Києві
"Помилився, що Україна і Росія схожі": ведучий "Майстер-шефа" поскаржився на труднощі роботи в Києві

Новий виток агресії Путіна знову згуртував українців (патріотичне опитування)

Новий виток агресії Путіна знову згуртував українців (патріотичне опитування)
Оновлено 12:09 Сьогодні Телеграф

У липні 2021 року понад 80 відсотків українців з упевненістю заявили, що вважають себе патріотами. Показник патріотизму дещо зріс, порівняно з липнем 2017 року.

Про це свідчать результати опитування Research&Branding Group, опубліковані в четвер, 5 серпня.

Так, 81% опитаних вважають себе патріотами, протилежної думки про себе - 12% українців, а ще 7% - не визначилися з відповіддю.

опитування про патріотизм

Відзначимо, що згідно з опитуваннями за останні роки, найвищий показник патріотизму був у 2014 році після початку агресії Росії проти України. До 2017-го року після переходу конфлікту у повільну стадію ці показники впали, але на сьогоднішній день знову зросли. Цілком можливо, що це пов'язано з останніми діями Російської Федерації - стягуванням військ до кордонів з Україною і  нагнітанням обстановки на Донбасі.

При цьому, згідно з опитуванням, найчастіше патріотами себе називали представники молоді та громадяни у віці 40+. Також більше патріотів виявилося серед міських жителів і громадян, що живуть в західних і центральних регіонах.

патріотизм в Україні - опитування

Опитування проводилося з 10 по 21 липня 2021 року серед 1813 громадян по всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій. Максимальна похибка становить не більше 2,4%.

Раніше "Телеграф" повідомляв, українці не вірять у зміни на краще, а грошей вистачає тільки на їжу - результати дослідження.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Анна Дворовенко
Автор: Анна Дворовенко
Перегляди: 28

Все по темі:

Патриотизм, Україна, соціологічне опитування.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Під Москвою сталася масова втеча арештантів, серед яких - небезпечний вбивця (фото, відео)
02 Справа про мільйонний хабар голови Харківської облради: суд дав Товмасяну п'ять днів зібрати втричі більше
03 "Це прорив": Україна домовилася про постачання препаратів прямої дії від COVID-19
04 Під Львовом у ДТП загинув син відомого бізнесмена - що відомо про аварію (фото)
05 На Житомирщині чорні копачі влаштували "бізнес", продаючи тротил з авіабомб часів Другої світової
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Намагаюся не думати&quot;: Олена Зеленська відповіла з приводу другого президентського терміну її чоловіка
"Намагаюся не думати": Олена Зеленська відповіла з приводу другого президентського терміну її чоловіка
На трасі під Києвом легковик протаранив колону військової техніки, рух повністю паралізований (карта та відео)
На трасі під Києвом легковик протаранив колону військової техніки, рух повністю паралізований (карта та відео)
Під Москвою сталася масова втеча арештантів, серед яких - небезпечний вбивця (фото, відео)
Під Москвою сталася масова втеча арештантів, серед яких - небезпечний вбивця (фото, відео)
День Бориса і Гліба 6 серпня: народні прикмети, заборони, привітання українською
День Бориса і Гліба 6 серпня: народні прикмети, заборони, привітання українською
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся