Новий виток агресії Путіна знову згуртував українців (патріотичне опитування)

У липні 2021 року понад 80 відсотків українців з упевненістю заявили, що вважають себе патріотами. Показник патріотизму дещо зріс, порівняно з липнем 2017 року.

Про це свідчать результати опитування Research&Branding Group, опубліковані в четвер, 5 серпня.

Так, 81% опитаних вважають себе патріотами, протилежної думки про себе - 12% українців, а ще 7% - не визначилися з відповіддю.

Відзначимо, що згідно з опитуваннями за останні роки, найвищий показник патріотизму був у 2014 році після початку агресії Росії проти України. До 2017-го року після переходу конфлікту у повільну стадію ці показники впали, але на сьогоднішній день знову зросли. Цілком можливо, що це пов'язано з останніми діями Російської Федерації - стягуванням військ до кордонів з Україною і нагнітанням обстановки на Донбасі.

При цьому, згідно з опитуванням, найчастіше патріотами себе називали представники молоді та громадяни у віці 40+. Також більше патріотів виявилося серед міських жителів і громадян, що живуть в західних і центральних регіонах.

Опитування проводилося з 10 по 21 липня 2021 року серед 1813 громадян по всій території України, за винятком тимчасово окупованих територій. Максимальна похибка становить не більше 2,4%.

Раніше "Телеграф" повідомляв, українці не вірять у зміни на краще, а грошей вистачає тільки на їжу - результати дослідження.