День Анни Літньої 7 серпня: народні прикмети, заборони та привітання українською

У суботу, 7 серпня, в православній церкві відзначається день пам'яті святої Анни - матері Марії, яка народила Ісуса Христа.
Анна народилася в родині священика і вийшла заміж за Іоакима, з яким жила в Назареті. Пара не могла зачати дитину і понад півстоліття Анна молила Бога, щоб він послав їм дитя. Одного разу Іоаким пішов у пустелю, де йому з'явився ангел, який сповістив його про майбутнє поповнення в родині. Анна незабаром народила дочку, яку назвали Марією. Саме цим ім'ям ангел повелів назвати дівчинку, ім'ям уготоване Господом.
Джерело: Наше місто
Анна, хоча і носила прізвисько Літньої, вважалася Зимовказівницею, оскільки дні поступово ставали все більш холодними і наближалася осінь.
У ці дні, як правило, поспівала перша картопля, з якої готували самі різні повсякденні і святкові страви: смажену і варена картопля, картопляні оладки, ватрушки, котлети, фарширували половинки картоплі.
Народні прикмети 7 серпня
Що не можна робити 7 серпня
Не можна робити брудну роботу, особливо вагітним жінкам. Те ж стосується шиття, вишивання, в'язання.
7 серпня свої іменини відзначають усі представниці прекрасної статі з ім'ям Анна. Нижче "Телеграфом" зібрані найкрасивіші вітальні листівки і картинки з Днем ангела Анни.
Джерело: uaportal.com
Джерело: uaportal.com
Джерело: uaportal.com
Джерело: uaportal.com
Джерело: uaportal.com
Джерело: uaportal.com
Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці будуть відзначати в серпні 2021 року.