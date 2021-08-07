День Анни Літньої 7 серпня: народні прикмети, заборони та привітання українською

У суботу, 7 серпня, в православній церкві відзначається день пам'яті святої Анни - матері Марії, яка народила Ісуса Христа.

Анна народилася в родині священика і вийшла заміж за Іоакима, з яким жила в Назареті. Пара не могла зачати дитину і понад півстоліття Анна молила Бога, щоб він послав їм дитя. Одного разу Іоаким пішов у пустелю, де йому з'явився ангел, який сповістив його про майбутнє поповнення в родині. Анна незабаром народила дочку, яку назвали Марією. Саме цим ім'ям ангел повелів назвати дівчинку, ім'ям уготоване Господом.

Джерело: Наше місто

Анна, хоча і носила прізвисько Літньої, вважалася Зимовказівницею, оскільки дні поступово ставали все більш холодними і наближалася осінь.

У ці дні, як правило, поспівала перша картопля, з якої готували самі різні повсякденні і святкові страви: смажену і варена картопля, картопляні оладки, ватрушки, котлети, фарширували половинки картоплі.

Народні прикмети 7 серпня

Вранці холодно - зима теж студеної буде.

Який день 7 серпня до обіду - такою і буде зима до грудня місяця.

Багато жолудів на дубі - до теплої зими.

Народжені 7 серпня будуть мати міцне здоров'я і плідне життя.

Що не можна робити 7 серпня

Не можна робити брудну роботу, особливо вагітним жінкам. Те ж стосується шиття, вишивання, в'язання.

7 серпня свої іменини відзначають усі представниці прекрасної статі з ім'ям Анна. Нижче "Телеграфом" зібрані найкрасивіші вітальні листівки і картинки з Днем ангела Анни.

Джерело: uaportal.com

Джерело: uaportal.com

Джерело: uaportal.com

Джерело: uaportal.com

Джерело: uaportal.com

Джерело: uaportal.com

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці будуть відзначати в серпні 2021 року.