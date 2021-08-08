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Які свята 8 серпня: народні прикмети і заборони цього дня

Які свята 8 серпня: народні прикмети і заборони цього дня
00:01 Сьогодні Телеграф

У неділю, 8 серпня, в православній церкві відзначається день пам'яті ранньохристиянського священномученика Єрмолая Нікомидійського, Також на цей день випадають такі свята, як День військ зв'язку України, День будівельника, День альпінізму, День ветеринара і День кішок.

Святий Єрмолай жив за часів гонінь християн за правління імператора Максиміліана в Нікомидії. За проповідування християнської віри він був схоплений разом з побратимами. Бранцям спершу запропонували відмовитися від своєї віри, але ті не погодилися зробити це. Коли їм почали погрожувати тортурами, в ту ж мить стався землетрус, в результаті якого всі ідоли були розбиті. Дізнавшись про це, Максиміліан наказав обезголовити іновірців.

Святий Єрмолай ікони

Джерело: Азбука веры

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День військ зв'язку України встановлено Указом Президента України від 01.02.2000 № 154/2000. Саме в цей день 8 серпня 1920 року, в Києві, на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища, почалася підготовка зв'язківців на других Київських військово-інженерних курсах. Тим самим було покладено початок славній історії військ зв'язку. Свято відзначається зв'язківцями і фахівцями суміжних професій у військових частинах і підрозділах.

День військ зв'язку України

Джерело: ukrinform.ru

Були і народні прикмети, характерні для цього дня.

Народні прикмети 8 серпня

  • Холодний ранок в Єрмолаєв день віщує ранню і холодну зиму.
  • На липі стали жовтіти листя - осінь буде ранньою.
  • Жаби на березі - до негоди, сидять у водоймі - до посухи.
  • Мухи 8 серпня кусаються і стають настирливими - потрібно чекати дощу.
  • Народжені 8 серпня суворі й мовчазні.

Що не можна робити 8 серпня

  • У цей день не варто проводити медичні операції. У 2021 року 8 серпня буде Новий Місяць (Молодик), тому в цей період імунітет ослаблений.
  • Не сваріться з кимось в цей день, інакше помиритися не вдасться до самого кінця року.

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці будуть відзначати в серпні 2021 року.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 46

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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