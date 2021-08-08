Які свята 8 серпня: народні прикмети і заборони цього дня

У неділю, 8 серпня, в православній церкві відзначається день пам'яті ранньохристиянського священномученика Єрмолая Нікомидійського, Також на цей день випадають такі свята, як День військ зв'язку України, День будівельника, День альпінізму, День ветеринара і День кішок.
Святий Єрмолай жив за часів гонінь християн за правління імператора Максиміліана в Нікомидії. За проповідування християнської віри він був схоплений разом з побратимами. Бранцям спершу запропонували відмовитися від своєї віри, але ті не погодилися зробити це. Коли їм почали погрожувати тортурами, в ту ж мить стався землетрус, в результаті якого всі ідоли були розбиті. Дізнавшись про це, Максиміліан наказав обезголовити іновірців.
Джерело: Азбука веры
День військ зв'язку України встановлено Указом Президента України від 01.02.2000 № 154/2000. Саме в цей день 8 серпня 1920 року, в Києві, на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища, почалася підготовка зв'язківців на других Київських військово-інженерних курсах. Тим самим було покладено початок славній історії військ зв'язку. Свято відзначається зв'язківцями і фахівцями суміжних професій у військових частинах і підрозділах.
Джерело: ukrinform.ru
Були і народні прикмети, характерні для цього дня.
Народні прикмети 8 серпня
Що не можна робити 8 серпня
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