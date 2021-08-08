Які свята 8 серпня: народні прикмети і заборони цього дня

У неділю, 8 серпня, в православній церкві відзначається день пам'яті ранньохристиянського священномученика Єрмолая Нікомидійського, Також на цей день випадають такі свята, як День військ зв'язку України, День будівельника, День альпінізму, День ветеринара і День кішок.

Святий Єрмолай жив за часів гонінь християн за правління імператора Максиміліана в Нікомидії. За проповідування християнської віри він був схоплений разом з побратимами. Бранцям спершу запропонували відмовитися від своєї віри, але ті не погодилися зробити це. Коли їм почали погрожувати тортурами, в ту ж мить стався землетрус, в результаті якого всі ідоли були розбиті. Дізнавшись про це, Максиміліан наказав обезголовити іновірців.

Джерело: Азбука веры

День військ зв'язку України встановлено Указом Президента України від 01.02.2000 № 154/2000. Саме в цей день 8 серпня 1920 року, в Києві, на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища, почалася підготовка зв'язківців на других Київських військово-інженерних курсах. Тим самим було покладено початок славній історії військ зв'язку. Свято відзначається зв'язківцями і фахівцями суміжних професій у військових частинах і підрозділах.

Джерело: ukrinform.ru

Були і народні прикмети, характерні для цього дня.

Народні прикмети 8 серпня

Холодний ранок в Єрмолаєв день віщує ранню і холодну зиму.

На липі стали жовтіти листя - осінь буде ранньою.

Жаби на березі - до негоди, сидять у водоймі - до посухи.

Мухи 8 серпня кусаються і стають настирливими - потрібно чекати дощу.

Народжені 8 серпня суворі й мовчазні.

Що не можна робити 8 серпня

У цей день не варто проводити медичні операції. У 2021 року 8 серпня буде Новий Місяць (Молодик), тому в цей період імунітет ослаблений.

Не сваріться з кимось в цей день, інакше помиритися не вдасться до самого кінця року.

Раніше "Телеграф" писав, які державні свята українці будуть відзначати в серпні 2021 року.