Софії Ротару - 74: на свіжому фото з відпочинку співачка виглядає молодшою на 30 років

Народна артистка України Софія Ротару сьогодні святкує день народження. Співачці виповнюється 74 роки.

З цієї нагоди артистка опублікувала свіже фото у своєму Instagram.

На ньому вона позує на розкішному італійському курорті Форте-дей-Мармі. На честь свята артистка вбралася у все біле і сфотографувалася на фоні мальовничої вілли. На знімку Ротару широко посміхається і виглядає набагато молодшою за свої роки.

"Найкращий день", - лаконічно підписала фото співачка.

У коментарях прихильники засипали артистку компліментами. "З днем народження, найкрасивіша жінко", "Наша королева краси! Щастя, любові, творчих успіхів і міцного здоров'я", Найкраща! Здоров'я "," Дівчина, 40 років ", - написали коментатори.

Як писав "Телеграф" раніше, Софія Ротару зібралася в Росію напередодні концерту на День незалежності України.