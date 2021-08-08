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Що обіцяє знак нескінченності: нумеролог пояснила значення дати 8 серпня

Що обіцяє знак нескінченності: нумеролог пояснила значення дати 8 серпня
07:02 Сьогодні Телеграф Ілюстративне фото

У серпні випадає так звана "подвійна" дата - восьмого числа, восьмого місяця. Що значить повторення числа в даті 08.08.2021? Відповідь виданню "Телеграф" дала нумеролог Любов Павленко.

"Коли число в даті повторюється, то його енергетика посилюється. Нумерологія якраз вивчає енергію, яка стоїть за тим чи іншим числом. Вісімка - це число вищої справедливості, кармічне число, яке символізує причинно-наслідковий зв'язок", - розповіла нумеролог.

Цифра вісім вказує на те, що будь-яка нагорода або помилка в житті не випадкова, а є результатом дій людини.

За словами Павленко, число вісім присутнє у даті народження людей, які бачать для себе мотивацію в успіху, нагородах, грошах, статусі. Такі люди багато працюють, справляються з труднощами й отримують заслужений результат. Головне в цьому випадку знайти гармонію між матеріальними і духовними прагненнями. Адже саме число вказує на баланс: цифра вісім складається з двох кіл, одне з них символізує духовний світ, інше - матеріальний, які важливі в рівній мірі.

Якщо ж розглядати конкретну дату - 8 серпня 2021 року - необхідно підсумувати всі цифри. Отриманий результат: 21 = 2 + 1 = 3.

"Трійка має головне значення для цього дня. Це радісна, світле, оптимістичне, енергійне число, що має на увазі задоволення, приємні події, дружні бесіди та романтичні зустрічі. Але також передбачається й отримання інформації, знань, творче ставлення до будь-якої справи", - зазначила нумеролог .

Молодик 8 серпня: що потрібно встигнути зробити до цього дня

У цей день можна зайнятися своїм хобі, особливо, якщо мова йде про ораторські та письменницькі захоплення. Займайтеся своєю улюбленою справою, отримуючи задоволення.

"Трієчники" завжди показують нам, як потрібно справлятися з труднощами, ніколи не сумувати, а якщо спіткнувся - піднімайся, йди далі та не нарікай. Потрібно повірити в свої здібності та сміливо їх реалізовувати", - додала Павленко.

На суботу, 8 серпня, нумеролог рекомендує планувати як приємні події і посиденьки з друзями, так і підписання важливих документів. Але акцентує, що обов'язково потрібно уважно вичитувати договори та дотримуватися закону.

"Дата 8.08. передбачає ще й те, що в цей день при помилці або неправильному кроці історія пройде коло і обов'язково нагадає про себе неприємною подією. 8 - це ще і число відповідальності, почуття обов'язку, тому будьте уважними, чесними і справедливими", - резюмувала Любов Павленко.

Раніше "Телеграф" дізнався у нумерологів, як визначитися з датою весілля. Існує зрозумілий лайфхак.

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Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
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Дата, Нумерология, цифра 8, 8 серпня.
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