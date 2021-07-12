Як вибрати дату весілля: нумеролог поділилася простим лайфхаком

День весілля - одна з найважливіших дат у житті пари. Саме в цей день ви будете відзначити не одну річницю. Тому визначитися з датою одруження - місія відповідальна. Як же вибрати день весілля? Нумеролог Лариса Нохріна поділилася з "Телеграфом" зрозумілим лайфхаком.

"Плануючи різні події, ми неодмінно вибираємо для них дату. І, можливо, не зовсім в контексті нумерологічних аспектів. Це можуть бути чисто практичні міркування. Слід враховувати, що дата весілля повинна бути гармонійною тільки для двох конкретних людей", - підкреслила нумеролог.

На просторах інтернету сьогодні можна знайти багато хитромудрих і простих розрахунків сприятливих дат для весілля, вінчання чи початку нових проектів. Нумеролог рекомендує для визначення дня весілля скористатися дуже простим алгоритмом:

- складаємо всі числа дат народження нареченої та нареченого;

- отримане в результаті складання підсумкове число і буде рекомендованим числом одруження.

Наприклад, у нас є дата народження нареченої - 24 квітня 1987 року, а дата народження нареченого - 21 травня 1987 року.

День одруження розраховуємо наступним чином:

(2 + 4 + 4 + 1 + 9 + 8 + 7) + (2 + 1 + 5 + 1 + 9 + 8 + 7) = 35 + 33 = 68;

6 + 8 = 14;

1 + 4 = 5.

"Найкраще цим людям дату весілля призначати на 5 число будь-якого місяця", - зазначила нумеролог Лариса Нохріна.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в липні випадає одна з дзеркальних дат 2021 року. Детальніше про те, що віщує цей день, ми дізналися у нумеролога.