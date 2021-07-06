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Вівторок, 06.07.2021
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Дзеркальна дата 7 липня: нумеролог пояснила, що віщує цей день

Дзеркальна дата 7 липня: нумеролог пояснила, що віщує цей день
Оновлено 14:30 Сьогодні Телеграф

У липні випадає одна з дзеркальних дат 2021 року - сьомого числа, сьомого місяця. Цифра 7 не даремно вважається везучою, оскільки в цей день вас можуть чекати приємні події та відкриття. Детальніше про значення дзеркальної дати 7 липня виданню "Телеграф" розповіла нумеролог Лариса Нохріна.

Як зазначила нумеролог, дзеркальні дати називаються "вратами долі" - це час, коли може здійснитися найзухваліше бажання.

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За її словами, 07.07- одна з найщасливіших дзеркальних дат 2021 року.

"У цей день варто зайнятися творчістю і саморозвитком (отримані знання обов'язково знадобляться), оскільки 7 відповідає за духовний розвиток і символізує мудрість", - пояснила Лариса Нохріна.

Крім того, 07.07 - дещо містична дата, заявила нумеролог. Це день, в який можна розкрити свій глибинний потенціал і таланти, трансформувати свідомість, а також знайти внутрішній спокій. Ще в цей день, за словами Нохріної, можна усвідомити свою божественну сутність.

"І ще одне одкровення дати 07.07 - ми можемо усвідомити, що щастя не залежить від зовнішніх обставин, воно всередині нас", - підсумувала нумеролог Лариса Нохріна.

Як повідомляв "Телеграф", ніч з 6 на 7 липня - одна з найбільш містичних в році, адже в цей день відзначається свято Івана Купала. Дуже часто в цю ніч дівчата збираються і гадають на своїх "суджених". Вважається, що в цей день ворожіння найправдивіші та доленосні.

Раніше "Телеграф" писав, що в середу, 7 липня, в свято Івана Купала, частина України буде поливатися дощами. Дізнайтеся, яку погоду прогнозують синоптики в цей день.

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Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
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Нумерология, Дзеркальна Дата, 7 липня.
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