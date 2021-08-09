Зеленський провів кадрові перестановки у верхівці ЗСУ: список

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту на острів Зміїний представив нових командувачів в рядах ВСУ.

Про це повідомляє прес-служба ОПУ.

Про кадрові перестановки Зеленський розповів після доповіді командувача ВМС ЗСУ.

Відзначається, що на посаду командувача ВПС ЗСУ був призначений генерал-майор Микола Олещук, а на посаду керівника ДШВ ЗСУ полковник Максим Миргородський, який є до того ж лицарем ордена Богдана Хмельницького.

Герой України, учасник оборони Луганського аеропорту, генерал-майор Андрій Ковальчук очолив оперативне командування "Південь".

Генерал-майор Олег Мікац, який керував обороною ДАП з 2014 року, очолив оперативне командування "Схід".

Нагороджений орденом "За мужність" III-ступеня полковник Сергій Литвинов очолив оперативне командування "Захід".

Заступником начальника Генштабу став полковник Володимир Коваль.

"Це досвідчені офіцери, і, найголовніше, що є зараз нашим підходом, усі вони мають бойовий досвід", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялося раніше, в неділю, 8 серпня, на Зміїному провели навчання розвідники ГУР Міноборони, в зв'язку з чим відпочиваючі в курортній Затоці змогли спостерігати проліт великого числа військових вертольотів.