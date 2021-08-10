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Карпати для російських військових і тури до Абхазії: українська турфірма виявилася в епіцентрі скандалу

Карпати для російських військових і тури до Абхазії: українська турфірма виявилася в епіцентрі скандалу
18:43 Сьогодні Телеграф

Українська туристична компанія "Кулуар" опинилася в центрі скандалу через те, що не проти організувати походи в Росію або по окупованих частинах Грузії.

Відповідною інформацією поділився блогер і мандрівник Валерій Маркус.

Як говориться в матеріалі, в даний час тури по окупованій Абхазії стали недоступними, проте в пошукових системах збереглися дані про те, що такі планувалися на 2021 року.

Крім того, він зі своїми знайомими вирішив влаштувати пранк і подзвонили туроператору, представившись російськими військовослужбовцями, які хотіли б відпочити в Карпатах.

Як виявилося, "Кулуар" не помітив у цьому нічого дивного і був готовий посприяти в організації походу, якщо ті будуть не в формі.

Повна версія розмови викладена в YouTube каналі Маркуса.

"Телеграф" звернувся до "Кулуару" за роз'ясненням, однак там сказали, що поки коментарів для ЗМІ не дають.

Як повідомлялося раніше, українська стрибунка і молодший лейтенант ЗСУ Ярослава Магучіх виявилася в центрі скандалу через фотографію з капітаном ВС РФ Марією Ласіцкене.

За Магучіх спробував заступитися український каратист Станіслав Горуна, але лише підлив масла у вогонь.

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Геннадій Лубенець
Автор: Геннадій Лубенець Редактор стрічки новин
Перегляди: 48

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Грузия, Росія, Україна, скандали, Кулуар.
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