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Який свято 13 серпня: народні прикмети і заборони

Який свято 13 серпня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У п'ятницю, 13 серпня, в православній церкві вшановують пам'ять святого Євдокима Каппадокіяніна. Також цього числа відзначається Міжнародний день шульги.

Євдоким народився в IX столітті в заможній родині християн в Каппадокії. В юності дав обітницю безшлюбності, присвятивши своє життя тільки служінню Богу. Жінок намагався уникати, спілкуючись тільки з матір'ю. Добродійне життя Євдокима була оцінено імператором, який призначив його правителем на території Харсіанской області. Євдоким управляв справедливо, захищав слабких, дбав про вдів і сиріт. У 33 роки, згідно з переказами, Бог покликав праведника до себе. Відомо, що нетлінні мощі святого зцілювали хворих.

Євдоким Каппадокіянін вважається покровителем дому та сім'ї, що обумовлено теплими відносинами Євдокима з батьками.

Євдоким Каппадокіянін ікони

Джерело: tatmitropolia.ru

Цей день відомий як заговини перед наступаючим Успенським постом, який проходить з 14 по 27 серпня.

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Всесвітній день шульги щорічно відзначається 13 серпня. Свято встановлене в 1976 році організацією Left-handers International. У цей день шульги всього світу прагнуть привернути увагу виробників товарів до необхідності враховувати їх зручності. До цього дня в багатьох школах світу дітей-шульгі як і раніше прагнуть перевчити до письма правою рукою, а це викликає психологічні стреси і знижує успішність учнів.

дівчинка шульга

Джерело: pixabay.com

Народні прикмети 13 серпня

  • Якщо туман швидко розсіюється в променях сонця, що сходить - хороша погода встановиться надовго.
  • Сильний вітер на Євдокима - зима буде сніжною.
  • Вуж гріється на сонечку - до швидкого дощу.

Що не можна робити 13 серпня

  • Заборонено в Євдокимов день конфліктувати, з'ясовувати стосунки.
  • 12 серпня не рекомендується свататися, зізнаватися в коханні.

Раніше "Телеграф" писав, які ще православні свята українці будуть відзначати в серпні 2021 року.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 40

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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