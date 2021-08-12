У Києві вбили учасницю шоу "Панянка-селянка": всі подробиці

У Києві вбили учасницю шоу "Панянка-селянка". Жінку жорстоко зарізав її власний чоловік.

Про це йдеться в сюжеті "Надзвичайних новин".

Як повідомляється, власниця манікюрного кабінету в Києві Тетяну, яка також брала участь в популярному реалити "Панянка-селянка", була досить відома. На проекті жінка розповідала, якого чоловіка їй хотілося б бачити поруч із собою: мужнього і сильного. Однак реальне життя виявилася жорстокою. Саме коханий чоловік бив Тетяну - їй доводилося ховатися від нього у сусідів.

З чоловіком Тетяна познайомилася в інтернеті. Він виявився старшим за неї на 16 років. Спочатку вони жили в різних містах і їздили один до одного в гості. Пізніше чоловік 51-річний чоловік захворів - і вони з'їхалися.

Поліції чоловік Тетяни заявив, що схопив ніж після того, як Тетяна напала на нього зі шваброю. В результаті, як розповів очевидець, на тілі дівчини знайшли безліч колотих ран. Також у неї було перерізане горло.

Нагадаємо, раніше в Києві побили танцюриста Наді Дорофєєвої. Уже другий тиждень він знаходиться в комі.