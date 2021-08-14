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Медовий Спас і Успенський піст: народні прикмети, заборони та привітання на 14 серпня

Медовий Спас і Успенський піст: народні прикмети, заборони та привітання на 14 серпня
00:01 Сьогодні Телеграф

У суботу, 14 серпня, православні віруючі відзначають відразу кілька пам'ятних дат.

З цього дня починається Успенський піст, що передує великим святам Преображення Господнього (19 серпня) і Успіння Божої Матері (28 серпня).

Основні віхи Успенського поста - три свята - Спаса: Медовий (Маковий) Спас, Яблучний Спас і Горіховий Спас.

Назва "Медовий Спас" йде від звичаю підрізати або заламувати бджолині стільники саме в цей час. У цей день бджолярі дотримувалися звичай приносити в храм свіжозібраний мед для освячення. Крім меду було прийнято збирати мак.

Маковей - народна назва православного свята Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього, або Свято Всемилостивого Спаса та Пресвятої Богородиці. Тому перший Спас називають ще й Маковим.

мед

Джерело: ysia.ru

Успенський піст, який триватиме з 14 по 27 серпня, не такий суворий, як інші важливі в православної церкви пости. Так, наприклад, в понеділок, середу і п'ятницю рекомендується практикувати сухоїдіння, а в четвер і вівторок допустимо їсти варені овочі без масла. Останнє дозволено в суботу та неділю.

Народні прикмети 14 серпня

  • На Маковея літо закінчується, осінь починається.
  • Якою буде погода 14 серпня - такою вона буде і 28 серпня.
  • Велика малина на Спас - можна сіяти жито раніше. Середні або дрібні ягоди - з посівами краще почекати.
  • Гарна погода 14 серпня - вродить багато приплоду.
  • В Перший Спас будь-який жіночий гріх проститься.
  • 14 серпня потрібно зібрати насіння дикого маку і обсипати ними будинок - жодна відьма в будинок не проникне.

Що не можна робити 14 серпня

  • У свято Спаса не можна нікому бажати зла, навіть ворогам, бо воно повернеться в подвійному розмірі.
  • У цей день заборонені будь-які роботи на городі, в полі і вдома.
  • На Маковея існує заборона на галасливі вечірки і свята.
  • У цей день категорично заборонено лаятися.

"Телеграф" зібрав листівки з Медовим Спасом 14 серпня.

З Медовим Спасом листівки

Джерело: art-shop.com.ua

З Медовим Спасом листівки

Джерело: art-shop.com.ua

Раніше "Телеграф" писав, які ще православні свята українці будуть відзначати в серпні 2021 року.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 49

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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