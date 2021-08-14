Медовий Спас і Успенський піст: народні прикмети, заборони та привітання на 14 серпня

У суботу, 14 серпня, православні віруючі відзначають відразу кілька пам'ятних дат.
З цього дня починається Успенський піст, що передує великим святам Преображення Господнього (19 серпня) і Успіння Божої Матері (28 серпня).
Основні віхи Успенського поста - три свята - Спаса: Медовий (Маковий) Спас, Яблучний Спас і Горіховий Спас.
Назва "Медовий Спас" йде від звичаю підрізати або заламувати бджолині стільники саме в цей час. У цей день бджолярі дотримувалися звичай приносити в храм свіжозібраний мед для освячення. Крім меду було прийнято збирати мак.
Маковей - народна назва православного свята Винесення чесних древ Животворящого Хреста Господнього, або Свято Всемилостивого Спаса та Пресвятої Богородиці. Тому перший Спас називають ще й Маковим.
Джерело: ysia.ru
Успенський піст, який триватиме з 14 по 27 серпня, не такий суворий, як інші важливі в православної церкви пости. Так, наприклад, в понеділок, середу і п'ятницю рекомендується практикувати сухоїдіння, а в четвер і вівторок допустимо їсти варені овочі без масла. Останнє дозволено в суботу та неділю.
Народні прикмети 14 серпня
Що не можна робити 14 серпня
"Телеграф" зібрав листівки з Медовим Спасом 14 серпня.
Джерело: art-shop.com.ua
Джерело: art-shop.com.ua
Раніше "Телеграф" писав, які ще православні свята українці будуть відзначати в серпні 2021 року.