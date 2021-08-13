Jerry Heil вийшла заміж, але поки лише у кліпі (фото, відео)

12 серпня Jerry Heil влаштувала справжню весільну церемонію, на якій одружилася із собою. В такий незвичний спосіб співачка презентувала нову роботу — кліп на пісню «Тук-Тук-Тук».

За словами Jerry Heil, вона давно про це задумувалась, вперше дізнавшись про явище сологамії кілька років тому. Але чекала слушну мить — і вона настала, коли з’явилась пісня «Тук-Тук-Тук», а згодом — ідея незвичайного кліпу, знятого режисером Тарасом Голубковим. «Весільна» презентація підкреслила основну ідею твору, яка полягає у зіткненні старих «батьківських» традицій та нових норм суспільства. Сучасна молодь змушена маневрувати між цими двома реальностями, намагаючись побудувати власне щасливе майбутнє. І при цьому не обдурити серце, яке — «тук-тук-тук» — диктує щось своє.

За сюжетом кліпу, Jerry Heil в образі іншопланетянки «прибуває» зі своєю ексцентричною родиною в типове українське село, щоби укласти шлюб із нареченим. Його образ втілив гуморист Іван Люленов, учасник шоу «Ліга Сміху», капітан команди «Стоянівка». Далі відбувається низка комедійних колізій — іншопланетяни та українці намагаються знайти спільну мову в декораціях традиційного сільского весілля.

«Я дуже шаную народні українські традиції, в тому числі, святкування весіль, і в майбутньому хотіла б мати таке. Головна героїня цієї пісні — мій уявний прототип, можливо! У мене дуже велика родина, тож мені пощастило побувати на багатьох весіллях. Я це дійство щиро полюбила, але робити за стандартним сценарієм — не про нас з режисером Тарасом Голубковим. Тарас майстерно вміє поєднувати традиційне з неочікуваним — ось що нас з’єднало. Адже це те, що я люблю робити в своїй музиці. Взагалі це найбільший кайф, як на мене — міксувати сучасні реалії із традиціями своїх предків. Десь так своє справжнє весілля і бачу: з перекочуванням яйця та перевдяганням у DZIDZIO», - розповіла Jerry Heil.

Відзначимо, що Jerry Heil часто ділиться з шанувальниками подробицями свого приватного життя. Так, вона розповіла на всю країну про те, що все ще незаймана і поки що не зустріла свою другу половинку. Також вона обговорювала з фанатами подробиці своїх невдалих побачень.

Також співачка розповіла фанатам про свої комплекси і закликала з разом з нею боротися зі своїми недоліками.