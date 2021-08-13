Прес-секретар Разумкова показала струнку фігуру на відпочинку в Італії

Прессекретар голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, Ольга Туній, яка проводить зараз свою відпустку в Італії, хвалиться перед читачами соцмереж стрункою фігурою і відпочилим видом.

Про це свідчать фото в Facebook, які вже кілька днів Туній показує на своїй сторінці.

Судячи зі знімків, прессекретар побувала в П'ємонті, що знаходиться на півночі Італії.

"До складу регіону входить і провінція Асті, де виробляють відоме на весь світ вино. А ще в П'ємонті дуже пишаються своїми трюфелями та сирами", - підписала Туній один з постів, який з'явився в мережі 12 серпня.

Також в п'ятницю, 13 серпня, вона поділилася фото з яхти, а на тлі видніються інші шикарні судна.

"Вливаюся в місцевий колорит", - підписала ще одне своє фото Туній.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 31 липня Італія дозволила в'їзд українським туристам, але ввела 4 правила.