Незабаром е-паспорта прирівняють до паперових: заява глави Мінцифри Федорова

В Україні назвали дату, коли всі електронні паспорти автоматично прирівняються до паперових і пластикових - нововведення набере чинності з 23 серпня 2021 року.

Про це "Факти ICTV" у п'ятницю, 13 серпня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Закон №1368-ІХ про прирівнювання електронних паспортів до паперових у Верховній Раді прийняли ще 30 березня 2021 року, але почне діяти він тільки 23 серпня.

Тепер електронні паспорти будуть приймати всі без винятку постачальники послуг в Україні - як державні, так і приватні.

За словами глави Мінцифри, Україна змогла зробити це першою серед всіх країн світу.

"За електронними документами майбутнє ... Зараз у нас 11-12 млн користувачів. І це трохи більше, ніж за рік. Це дуже потужні цифри. В цілому державними послугами онлайн українці почали користуватися в чотири рази більше", - говорить Федоров.

Як заявляє глава Мінцифри, електронний паспорт планують прикріплювати до додатка "Дія".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ЄС завершили технічну перевірку наших COVID сертифікатів в додатку "Дія" та високо оцінили реалізацію.

Нагадуємо, що Росія роздає паспорти мешканцям так званих "ЛНР" і "ДНР".