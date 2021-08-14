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Незабаром е-паспорта прирівняють до паперових: заява глави Мінцифри Федорова

Незабаром е-паспорта прирівняють до паперових: заява глави Мінцифри Федорова
Оновлено 19:41 Сьогодні Телеграф ілюстративне фото

В Україні назвали дату, коли всі електронні паспорти автоматично прирівняються до паперових і пластикових - нововведення набере чинності з 23 серпня 2021 року.

Про це "Факти ICTV" у п'ятницю, 13 серпня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Закон №1368-ІХ про прирівнювання електронних паспортів до паперових у Верховній Раді прийняли ще 30 березня 2021 року, але почне діяти він тільки 23 серпня.

Тепер електронні паспорти будуть приймати всі без винятку постачальники послуг в Україні - як державні, так і приватні.

За словами глави Мінцифри, Україна змогла зробити це першою серед всіх країн світу.

"За електронними документами майбутнє ... Зараз у нас 11-12 млн користувачів. І це трохи більше, ніж за рік. Це дуже потужні цифри. В цілому державними послугами онлайн українці почали користуватися в чотири рази більше", - говорить Федоров.

Як заявляє глава Мінцифри, електронний паспорт планують прикріплювати до додатка "Дія".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ЄС завершили технічну перевірку наших COVID сертифікатів в додатку "Дія" та високо оцінили реалізацію.

Нагадуємо, що Росія роздає паспорти мешканцям так званих "ЛНР" і "ДНР".

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 35

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ДИЯ, Мінцифри, Паспорти, Електронні паспорти.
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