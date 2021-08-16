Яке свято 16 серпня: народні прикмети і заборони

У понеділок, 16 серпня, в православній церкві відзначається день пам'яті Антонія Римлянина.

Антоній народився і виховувався в родині заможних, православних римлян. Він рано осиротів і більшу частину спадщини роздав бідним. Прийняв постриг і 20 років прожив в пустельній місцевості. Одного разу, проводячи молитву біля підніжжя скелі, відламується камінь, на якій стояв Антоній. Його віднесло в море разом зі святим і закинуло на територію Новгорода (Росія). Там Антоній побудував храм, яким керував 16 років і у віці 79 років помер.

Джерело: stefmon.ru

У народі свято прозвали Малинником, тому що він випадав на період, коли в лісах і садах бувало багато малини. Вона була одним з найдоступніших літніх ласощів. З малини готували варення, варили компоти, пекли пироги і пиріжки з начинкою.

Народні прикмети 16 серпня

Говорили, що за погодою 16 серпня можна зрозуміти, яким буде жовтень.

Сильний вітер - зима буде сніжною.

На Антона дощ пішов - негода триватиме ще кілька днів.

Що не можна робити 16 серпня

Не можна вбирати в будинку (так можна своє щастя і багатство вимести).

Раніше "Телеграф" писав, які ще православні свята українці будуть відзначати в серпні 2021 року.