Яблучний Спас — дата, прикмети, що не можна робити
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19 серпня 2021 року відзначається Яблучний Спас.
Традиційно 19 серпня православні християни відзначають одне з перших свят врожаю — Яблучний Спас. А також головне свято літа — Преображення Господнє.
У народі це свято асоціюється зі збором врожаю, особливо яблук. Саме яблука вважаються важливим символом цього свята. Яблуко — символ родючості і щасливого сімейного життя. На Яблучний Спас необхідно відвідати церкву, і освятити їх.
Також, в цей день господині пекли різні страви з яблуками: млинці, пироги, пиріжки та запікали яблука. Однак варто пам'ятати, що Яблучний Спас припадає на Успенський піст, тому варто не забувати про обмеження в їжі.
У народі вважали, що після відходу Яблучного Спаса, йде і літо. Також, вважалося, що яким буде день 19 серпня, такий буде і осінь.
Що не можна робити на Яблучний Спас:
- Не можна їсти яблука до яблучного Спаса.
- Не можна займатися тяжкою працею і працювати в саду і на городі.
- На Яблучний спас не можна вбивати комах.
- Не можна проводити галасливі вечірки і пити алкоголь.
- Не можна сваритися і лаятися.
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