Яблучний Спас — дата, прикмети, що не можна робити

19 серпня 2021 року відзначається Яблучний Спас.

Традиційно 19 серпня православні християни відзначають одне з перших свят врожаю — Яблучний Спас. А також головне свято літа — Преображення Господнє.

У народі це свято асоціюється зі збором врожаю, особливо яблук. Саме яблука вважаються важливим символом цього свята. Яблуко — символ родючості і щасливого сімейного життя. На Яблучний Спас необхідно відвідати церкву, і освятити їх.

Також, в цей день господині пекли різні страви з яблуками: млинці, пироги, пиріжки та запікали яблука. Однак варто пам'ятати, що Яблучний Спас припадає на Успенський піст, тому варто не забувати про обмеження в їжі.

У народі вважали, що після відходу Яблучного Спаса, йде і літо. Також, вважалося, що яким буде день 19 серпня, такий буде і осінь.

Що не можна робити на Яблучний Спас: