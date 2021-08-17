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Яблучний Спас — дата, прикмети, що не можна робити

Автор
А. Барабан
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Автор
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Яблучний Спас — дата, прикмети, що не можна робити Новина оновлена 16 серпня 2021, 23:14

19 серпня 2021 року відзначається Яблучний Спас.

Традиційно 19 серпня православні християни відзначають одне з перших свят врожаю — Яблучний Спас. А також головне свято літа — Преображення Господнє.

У народі це свято асоціюється зі збором врожаю, особливо яблук. Саме яблука вважаються важливим символом цього свята. Яблуко — символ родючості і щасливого сімейного життя. На Яблучний Спас необхідно відвідати церкву, і освятити їх.

Також, в цей день господині пекли різні страви з яблуками: млинці, пироги, пиріжки та запікали яблука. Однак варто пам'ятати, що Яблучний Спас припадає на Успенський піст, тому варто не забувати про обмеження в їжі.

У народі вважали, що після відходу Яблучного Спаса, йде і літо. Також, вважалося, що яким буде день 19 серпня, такий буде і осінь.

Що не можна робити на Яблучний Спас:

  • Не можна їсти яблука до яблучного Спаса.
  • Не можна займатися тяжкою працею і працювати в саду і на городі.
  • На Яблучний спас не можна вбивати комах.
  • Не можна проводити галасливі вечірки і пити алкоголь.
  • Не можна сваритися і лаятися.
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