Суд обрав Федині запобіжний захід

Новини України:12 лютого народний депутат від "Європейської солідарності" Софія Федина отримала повідомлення про підозру в Державному бюро розслідувань.

Печерський районний суд Києва обрав народному депутату Софії Федині запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Про це оголосила суддя Крістіна Константінова.

“Слідчий суддя ухвалив клопотання задовольнити частково. Застосувати до Софії Федини Романівни, народного депутата України, запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання”, - сказала Константінова.

Також суд поклав на Федину наступні обов’язки: з'являтися за вимогу до слідчого, прокурора, суду; інформувати слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання, не виїжджати за межі Києва і Київської області без дозволу слідчого, прокурора, суду.

Водночас суд відмовився зобов'язати Федину здати на зберігання свої документи для виїзду за кордон, оскільки визнав обґрунтованим твердження про те, що це обмежить її депутатські повноваження.

Термін дії ухвали — до 12 квітня.

Як повідомлялося, 25 лютого Федині під час допиту у Державному бюро розслідувань було вручено клопотання щодо обрання їй міри запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання.

ДБР викликало на 6 лютого Федину для вручення письмового повідомлення про підозру. Депутат тоді не з’явилася в Бюро.

Cлідчі центрального апарату ДБР наприкінці листопада 2019 року направили на погодження до ГПУ проєкт повідомлення про підозру "у погрозі вбивством щодо Президента України" народному депутату Федині та волонтерці Марусі Звіробій.

Вони є фігурантками справи, порушеної за фактом їхніх висловлювань на адресу Президента Зеленського 26 жовтня 2019 року.