Уряд розділив МінТОТ і Мінветеранів

Новини України:Кабінет міністрів України розділив МінТОТ і Мінветеранів.

Кабінет Міністрів України скасував рішення про реорганізацію Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб шляхом приєднання до Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Згідно з постановою №212 від 11 березня, Міністерство у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України перейменовано на Міністерство у справах ветеранів України, а Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України - у Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Кабмін встановив, що Мінветеранів забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, постраждалих учасників Революції гідності, членів їхніх сімей, а також соціального захисту осіб, на яких поширюється дія закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

У свою чергу Міністерство реінтеграції забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях і тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Зазначається, що забезпечення діяльності цих двох міністерств у 2020 році здійснюватиметься в межах видатків, передбачених на забезпечення діяльності Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.