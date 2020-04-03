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Зеленський обговорив заходи щодо протидії коронавірусу на щоденній нараді

Зеленський обговорив заходи щодо протидії коронавірусу на щоденній нараді
14:37 Сьогодні Телеграф УНН

Новини України:На щоденній селекторній нараді обговорбвали Велекодень, контроль маскового режиму та розподіл гуманітарної гуманітарної допомоги.

Додаткові заходи з убезпечення українців під час Великодніх свят обговорювалися на щоденній селекторній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба ОПУ.

"Розглядалися питання посилення контролю за носінням масок, обмеження скупчення людей та режиму проведення богослужінь", - повідомили в ОПУ.

"Ми маємо зробити все, щоб убезпечити українців від епідемії коронавірусу. Великдень — це завжди важливий період для людей, період єднання родин. Упевнений, що українці розуміють, що в цей важливий час треба ще й берегти найближчих", — сказав Глава держави.

Володимиру Зеленському повідомили, що з метою реагування на складну ситуацію у медиків на Тернопільщині та їхнє звернення до Президента й уряду головний санітарний лікар Віктор Ляшко вже вирушив у регіон. На місці він розгляне питання забезпечення медичних працівників засобами захисту, поінформує про останні дії уряду для їхньої допомоги пацієнтам, а також розгляне всі поточні питання, які турбують лікарів і місцевих мешканців.

 Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зазначив, що відбувається ліцензування українських підприємств для виготовлення препаратів, які допоможуть почати долати COVID-19 на початкових стадіях та уникати ускладнень. Міністерство охорони здоров’я вже напрацювало протокол лікування хворих на коронавірус.

 Сьогодні вночі до України прибуло 100 тисяч тестів, і до вечора їх доставлять у регіони, повідомив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко. Він також додав, що 3 квітня підписується контракт щодо закупівлі реагентів, яких вистачить на проведення 1 мільйона тестів.

"На початку наступного тижня ці реагенти відправлять до регіональних лабораторій", — зазначив Тимошенко.

Додатково до областей сьогодні відвантажують першу партію багаторазових захисних костюмів для лікарів. До кінця наступного тижня медичні заклади отримають 12 тисяч одиниць такого захисного одягу.

Закупівля необхідних спецзасобів та обладнання відбувється на постійній основі, наголосив Тимошенко.

Президент України зазначив, що повинна відбуватися перевірка доставки цих речей у медичні заклади.

"Щоб не було так, що ми шукаємо гроші, партнерів, домовляємося з виробництвом за кордоном, організовуємо літаки, перевезення, а потім отримуємо красиву статистику й сотні звернень лікарів щодо того, що вони нічого не мають. Медики — в епіцентрі зараження, і вони ж наші воїни, наш захист, наша надія. Ми робимо все, щоб вони були захищені й могли захистити нас", — резюмував Зеленський.

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Все по темі:

Президент, Карантин, Инфекция, Пандемия, Великдень, Володимир Зеленський, Коронавірус, Covid-19.
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