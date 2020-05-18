Скачать
Понеділок, 18.05.2020
НБУ визначив методику оцінки облігацій підприємств з держгарантією
НБУ визначив методику оцінки облігацій підприємств з держгарантією
США закликають Росію негайно повернути Крим під контроль України
США закликають Росію негайно повернути Крим під контроль України
Суркіс готовий надати стадіон "Шахтарю" для догравання сезону
Суркіс готовий надати стадіон "Шахтарю" для догравання сезону
Відома радянська актриса втекла з лікарні після тесту на COVID-19
Відома радянська актриса втекла з лікарні після тесту на COVID-19

Пом'якшення умов роботи для преси слід очікувати після 22 травня

Пом'якшення умов роботи для преси слід очікувати після 22 травня
12:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новини України:Верховна Рада після 22 травня поступово пом&#39;якшуватиме обмеження в роботі, у тому числі для представників засобів масової інформації.

Про це на засіданні Погоджувальної ради в понеділок поінформував Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли ми будемо пом'якшувати (обмеження в роботі - ред.), а ми будемо поступово пом'якшувати, як і вся держава (ми вже робимо деякі кроки, я думаю, що наступні кроки будуть трошки пізніше, після 22 числа), то ми так само будемо пом'якшувати для всіх, в тому числі для представників шановної медіаспільноти. Але робити це треба не огульно, а думаючи над наслідками, які можуть мати місце", - сказав Разумков.

Спікер додав, що позицію щодо відкритої роботи Верховної Ради підтримують всі фракції і депутатські групи, а також керівництво парламенту.

"Насправді, Верховна Рада для себе не пом'якшувала, ми працювали не в карантинному режимі, ми це добре пам'ятаємо, ми змінюємо зараз режим нашої роботи – більше буде пленарних засідань, менше комітетських засідань", - зазначив Разумков.

Перед цим на засіданні Погоджувальної ради голова фракції "Голос" Сергій Рахманін звернувся до Разумкова з проханням повернути представників преси до звичної роботи у Верховній Раді.

Степанов радить порушникам карантину "дивитися на цифри"

"Фракція "Голос" радо вітає з поверненням до нормального органічного режиму роботи Верховної Ради, але було б так само логічно, органічно і нормально, якби поверталися до нормальної роботи представники медіацеху. Я розумію, що немає нічого довічнішого, ніж тимчасове, але не хотілося б, щоб те тимчасове "гетто", яке створили для журналістів на третьому поверсі, воно перетворилося на постійне. Я розумію, що є певні умови, але позаяк ми передбачили пом'якшення карантину і вихід з карантину, повернення до нормальної роботи для представників Верховної Ради, то було б логічно, щоби подібна програма, м'яка, гнучка, була передбачена і для журналістів", - сказав Рахманін.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 травня ухвалила постанову "Про організацію роботи Верховної Ради України" (№ 3434), згідно з якою парламент повертається до звичайного режиму роботи 18 травня.

Як повідомлялося, Голова ВР 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".

У МОЗ дали роз'яснення коли в Україні відновлять масові заходи

Згідно з розпорядженням, на період карантину представники засобів масово інформації у Верховній Раді працюють у пресцентрі на третьому поверсі – кулуари другого поверху і ложа преси тимчасово закриті для журналістів.

Станом на 18 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 616 випадків COVID-19. За добу - 325 нових випадків. Загалом одужало 5276 осіб, 535 летальних випадків.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Рада, Разумков, Преса, ЗМИ.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Дітей по всьому світу атакує загадкова недуга
02 Венгер прокоментував "футбол без глядачів"
03 Astralis стала чемпіоном ESL One: Road to Rio
04 Ворскла поновила тренування й уклала угоди з двома гравцями
05 Шевченко розповів про взаємини із Ребровим
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Суд задовольнив клопотання захисту Януковича про повторний допит Яценюка та Порошенка
Суд задовольнив клопотання захисту Януковича про повторний допит Яценюка та Порошенка
WhatsApp запідозрили в передачі даних користувачів Facebook
WhatsApp запідозрили в передачі даних користувачів Facebook
&quot;Біофарма&quot; починає проводити ІФА-тести донорів плазми, які перенесли COVID-19
"Біофарма" починає проводити ІФА-тести донорів плазми, які перенесли COVID-19
Знаки Зодіаку, з якими складно побудувати стосунки
Знаки Зодіаку, з якими складно побудувати стосунки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся