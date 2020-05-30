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Зеленський оприлюднив свою декларацію за 2019 рік

Зеленський оприлюднив свою декларацію за 2019 рік
17:04 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новини України:Вказано, що родина Зеленських сплатила до бюджету податки на суму 3 млн 600 тис. гривень.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію за 2019 рік, згідно з якою доходи Глави держави та членів його родини склали 28 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

“Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2019 рік. Згідно з декларацією, доходи Глави держави та членів його родини у 2019 році склали 28 млн 602 тис. 468 грн”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що родина Зеленських сплатила до бюджету податки на суму 3 млн 600 тис. гривень.

“З травня 2019 року Володимир Зеленський не займається підприємницькою діяльністю та отримує заробітну плату виключно в Державному управлінні справами. Сума одержаної Главою держави зарплати з травня по грудень 2019 року склала 208 тис. 787 грн”, - повідомили у пресслужбі.

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Зазначається, що у звітному періоді зафіксоване зростання заробітної плати дружини та зменшення зарплатні та доходів від підприємницької діяльності Володимира Зеленського.

“Зокрема, у 2019 році родина Президента отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн. Володимир Зеленський задекларував 4 млн 423 тис. гривень, які були отримані від продажу нерухомого майна в місті Києві, на вулиці Великій Васильківській, що належало його дружині”, - додали у пресслужбі.

Вказано, що родина Президента здійснила продаж корпоративних прав усіх дванадцяти українських підприємств родині Сергія Шефіра на суму 246 тис. 144 гривні.

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“Володимир Зеленський навесні 2019 року позбувся акцій компанії Green Family LTD, а також усіх чотирьох торгових марок, які були зареєстровані у Російській Федерації. Також Президент позбувся корпоративних прав у іноземних компаніях Vilhar Holdings Limited та Aldorante Limited. Володимир Зеленський і надалі залишається власником великої кількості торгових марок. Так, у 2019 році були зареєстровані дві торгові марки "Слуга народу" на його ім’я”, - зазначили у пресслужбі.

Повідомляється, що компанія PricewaterhouseCoopers провела у 2019 році оцінку декількох торгових марок. За даними відповідного звіту, вартість торгової марки "Вечірній квартал" становить 45 млн 810 тис. гривень. Вартість торгової марки "Розсміши коміка" склала 14 млн 650 тис. гривень. На підставі зробленої оцінки Володимир Зеленський отримав роялті від використання торгових марок у сумі 5 млн 48 тис. гривень, тому його доходи у порівнянні з попереднім роком зросли.

“Також родина Зеленських одержала 3 млн 200 тис. гривень за надання в оренду квартири на території Великої Британії. У 2019 році дружина Президента Олена Зеленська отримала позику від Сергія Шефіра у розмірі 5 млн гривень. Позика була повернута до кінця звітного року”, - вказано у повідомленні.

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Зазначається, що Володимир Зеленський витратив у 2019 році 11 млн 500 тис. гривень як внесок до виборчого фонду кандидата в Президенти України. На оплату консультативних послуг компанії PricewaterhouseCoopers витрачено 567 тис. 875 грн.

“У звітному році Глава держави придбав ОВДП, про що зазначалося вище. Поїздка Володимира Зеленського до Султанату Оман оплачувалася коштом дружини Президента Олени Зеленської. Згідно із законодавством, видатки та правочини членів родини не декларуються”, - додали у пресслужбі.

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Президент, Зеленский, Декларация, 2019 рік.
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