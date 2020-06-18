Олена Зеленська досі у лікарні через коронавірус

Дружина Президента України Олена Зеленська продовжує лікування в стаціонарі київської лікарні, її стан наразі стабільний. Про це Офіс Президента повідомляє у Telegram.

"Як відомо, минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз "позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія". Наразі перебіг хвороби відповідає пневмонії середнього ступеня важкості. Дихальна недостатність – 0. Дотації кисню не потребує. Стан Олени Зеленської стабільний", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дружина Президента проходить антибактеріальну терапію, перебуває в ізоляції, під наглядом лікарів.

Володимир Зеленський і діти здорові, здаватимуть чергові ПЛР-тести завтра.

Як повідомлялося, минулого тижня після ПЛР-обстеження в першої леді було виявлено коронавірус і встановлено діагноз "позагоспітальна двобічна полісегментарна пневмонія".

16 червня першу леді було госпіталізовано.