Скачать
Вівторок, 30.06.2020
Німеччина має гарантувати транзитний статус України
Німеччина має гарантувати транзитний статус України
У ВООЗ заявили про прискорення пандемії коронавірусу
У ВООЗ заявили про прискорення пандемії коронавірусу
"Барселона" продала Артура в "Ювентус"
"Барселона" продала Артура в "Ювентус"
Нікіта Добринін розсекретив чоловічі навички, які подобаються дівчатам
Нікіта Добринін розсекретив чоловічі навички, які подобаються дівчатам

Німеччина має гарантувати транзитний статус України

Німеччина має гарантувати транзитний статус України
21:36 Пн, 29 Червень 2020 Телеграф Укринформ unsplash.com
Німеччина, уряд якої підтримує проєкт Nord Stream 2, повинна при цьому потурбуватися про те, щоб Україна зберегла свій статус транзитера російського природного газу. Про це йшлося на конференції «20 років Німецько-українському форуму. Відносини між Україною і Німеччиною. Діалог про політику і економіку», яка відбулася в Берліні 29 червня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Федеральний уряд зобов’зався прослідкувати, щоб при реалізації Nord Stream 2 були враховані інтереси України. Ми будемо й надалі міцно триматися цієї позиції", - заявив парламентський державний секретар при федеральному міністрi з питань економіки і енергетики Марко Вандервіц.

Він визнав, що тема Nord Stream 2 є «непростою». При цьому запевнив, що Nord Stream 2, який з погляду німецького уряду, є підприємницьким проєктом, має, без сумніву, відповідати національним, європейським і міжнародним нормам.

Вандервіц нагадав, що Берлін призначив спецуповноваженого німецького уряду з питань українського газового транзиту, активно супроводжував і підтримував тристоронні переговори між Україною, ЄК і Росією. Завдяки цьому вдалося досягти домовленості між Газпромом і Нафтогазом принаймні на наступні 5 років.

"Берлін хоче зробити внесок у забезпечення того, щоб ця домовленість виконувалася обома сторонами", - додав політик.

Голова правління Німецько-українського форуму, організатор конференції, Райнер Лінднер у свою чергу також підкреслив важливість того, щоб Україна залишалася транзитером газу. Він висловив надію, що головування ФРН у Раді ЄС у другому півріччі цього року, різні міжнародні формати, а також двосторонні консультації з американськими партнерами допоможуть дійти прийнятного для всіх рішення.

"Наразі це є відкритим питанням, конфліктом, який насувається", - констатував він, маючи на увазі, в тому числі, американські санкції проти газогону.

Водночас Лінднер звернув увагу на такий аспект, як можлива участь німецького бізнесу в модернізації української ГТС, про що йшлося ще 10 років тому, безвідносно теми Nord Stream 2.

"Німецький бізнес має більш активно подумати про те, як він може підтримати цю мережу, модернізувати її, адже вона цього потребує. Як ми можемо гарантувати безпеку системи, але також і транзитний статус України", - сказав голова правління Німецько-українського форуму.

У  Палаті представників США зареєстрований законопроєкт щодо розширення санкцій проти газопроводу Nord Stream 2.

Зазначається, що ухвалення цього законопроєкту покликане не дозволити президенту РФ Володимиру Путіну утримувати європейських союзників у заручниках після завершення будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Як повідомлялося, раніше двопартійна група сенаторів у Конгресі США представила на розгляд законопроєкт, який пропонує нові санкції проти російського газопроводу Nord Stream 2.

Ізраїль надіслав допомогу українським постраждалим від паводків

На цей час роботи зі спорудження "Північного потоку-2" призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року. Санкції передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також заморожування будь-яких активів на території країни.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Экономика, Газпромом, Нафтогазом, Німеччина.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Пандемія коронавірусу набирає обертів
02 Ізраїль надіслав допомогу українським постраждалим від паводків
03 У Маріуполі злива затопила вулиці та міський транспорт
04 Літак з Італії для допомоги Україні прибуде до Івано-Франківська ввечері
05 Опитування показало, що українці бажають бачити українське меню
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Рятувальникам, які ліквідовують наслідки повеней, Італія надасть допомогу
Рятувальникам, які ліквідовують наслідки повеней, Італія надасть допомогу
НАТО проводить масштабні морські маневри у високих широтах
НАТО проводить масштабні морські маневри у високих широтах
Ізраїль надіслав допомогу українським постраждалим від паводків
Ізраїль надіслав допомогу українським постраждалим від паводків
Військових у Китаї провакцинують експериментальними ліками від COVID-19
Військових у Китаї провакцинують експериментальними ліками від COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся