Німеччина має гарантувати транзитний статус України

Німеччина, уряд якої підтримує проєкт Nord Stream 2, повинна при цьому потурбуватися про те, щоб Україна зберегла свій статус транзитера російського природного газу. Про це йшлося на конференції «20 років Німецько-українському форуму. Відносини між Україною і Німеччиною. Діалог про політику і економіку», яка відбулася в Берліні 29 червня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Федеральний уряд зобов’зався прослідкувати, щоб при реалізації Nord Stream 2 були враховані інтереси України. Ми будемо й надалі міцно триматися цієї позиції", - заявив парламентський державний секретар при федеральному міністрi з питань економіки і енергетики Марко Вандервіц.

Він визнав, що тема Nord Stream 2 є «непростою». При цьому запевнив, що Nord Stream 2, який з погляду німецького уряду, є підприємницьким проєктом, має, без сумніву, відповідати національним, європейським і міжнародним нормам.

Вандервіц нагадав, що Берлін призначив спецуповноваженого німецького уряду з питань українського газового транзиту, активно супроводжував і підтримував тристоронні переговори між Україною, ЄК і Росією. Завдяки цьому вдалося досягти домовленості між Газпромом і Нафтогазом принаймні на наступні 5 років.

"Берлін хоче зробити внесок у забезпечення того, щоб ця домовленість виконувалася обома сторонами", - додав політик.

Голова правління Німецько-українського форуму, організатор конференції, Райнер Лінднер у свою чергу також підкреслив важливість того, щоб Україна залишалася транзитером газу. Він висловив надію, що головування ФРН у Раді ЄС у другому півріччі цього року, різні міжнародні формати, а також двосторонні консультації з американськими партнерами допоможуть дійти прийнятного для всіх рішення.

"Наразі це є відкритим питанням, конфліктом, який насувається", - констатував він, маючи на увазі, в тому числі, американські санкції проти газогону.

Водночас Лінднер звернув увагу на такий аспект, як можлива участь німецького бізнесу в модернізації української ГТС, про що йшлося ще 10 років тому, безвідносно теми Nord Stream 2.

"Німецький бізнес має більш активно подумати про те, як він може підтримати цю мережу, модернізувати її, адже вона цього потребує. Як ми можемо гарантувати безпеку системи, але також і транзитний статус України", - сказав голова правління Німецько-українського форуму.

У Палаті представників США зареєстрований законопроєкт щодо розширення санкцій проти газопроводу Nord Stream 2.

Зазначається, що ухвалення цього законопроєкту покликане не дозволити президенту РФ Володимиру Путіну утримувати європейських союзників у заручниках після завершення будівництва газопроводу Nord Stream 2.

Як повідомлялося, раніше двопартійна група сенаторів у Конгресі США представила на розгляд законопроєкт, який пропонує нові санкції проти російського газопроводу Nord Stream 2.

На цей час роботи зі спорудження "Північного потоку-2" призупинені через санкції США щодо європейських підрядників, що набули чинності в грудні 2019 року. Санкції передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також заморожування будь-яких активів на території країни.