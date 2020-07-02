Скачать
Четвер, 02.07.2020
КСУ перевірить законність карантинних обмежень
КСУ перевірить законність карантинних обмежень
Зеленський припинив діяльність Нацкомфінпослуг
Зеленський припинив діяльність Нацкомфінпослуг
WTA назвала матч Світоліної одним із кращих на Уїмблдоні
WTA назвала матч Світоліної одним із кращих на Уїмблдоні
Гаряча Ріанна у відвертій білизні показала пишні форми
Гаряча Ріанна у відвертій білизні показала пишні форми

У "Слузі народу" розповіли, хто може стати новим головою Нацбанку

У "Слузі народу" розповіли, хто може стати новим головою Нацбанку
14:15 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Прізвище голови правління Укргазбанку Кирила Шевченка звучало серед імовірних кандидатур на посаду нового голови Національного банку. Це підтвердила журналістам заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Верховній Раді в четвер.

"Я не можу про це говорити, це не мій профільний комітет, я з гуманітарного комітету. Але прізвище Кирила Шевченка з Укргазбанку звучало серед кандидатур. Але, знову ж таки, має бути офіційне подання, офіційні сигнали, а не просто переписки у внутрішньопартійному чаті", - сказала Кравчук.

Вона також прокоментувала інформацію, що на посаду голови Нацбанку після відставки Якова Смолія претендуватиме голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Зарано поки що говорити про конкретні прізвища. Щодо пана Гетманцева – в нього один з найактивніших комітетів цієї Ради. Я думаю, що було б погано втратити такого фахового голову комітету, але, звичайно, якщо він сам таке забажає. Але я не чула про таке його бажання", - зазначила Кравчук.

Відставка Смолія з посади голови Нацбанку: реакція послів країн G7

Депутатка також заперечила, що новим головою НБУ може стати колишній міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов або експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

"Питання про Яценюка – це ніщо інше, ніж чутки, і навряд чи будуть голоси в монобільшості на призначення пана Яценюка. Хоча, звичайно, він, як один з попередників, він очолював Нацбанк, кваліфікаційно цьому відповідає, але політично – ні", - зауважила Кравчук.

Політик також прокоментувала питання, чи не вплине відставка глави НБУ на співпрацю України з міжнародними партнерами.

"Я думаю, що комунікації вирішують усе, і коли міжнародні партнери побачать, що в нас немає інших якихось бажань, а в нас немає інших бажань, ніж просто замістити вакантну посаду, якщо така з'явиться і ми проголосуємо за відставку, то я думаю, що всі такі певні недокомунікації будуть вирішені і в принципі для послів G7 також важлива незалежність регулятора як інституції, а не прізвище його очільника", - підкреслила Кравчук.

Відставка Смолія з посади голови НБУ: причину прокоментували в ОП і " Слузі народу"

Вона додала, що також читала заяву від МВФ щодо заяви Якова Смолія про відставку.

"Вони (МВФ - ред.), в принципі, розуміють, що, очевидно, буде зміна керівництва, вони, звичайно, розраховують на фахівця, на професіонала і на незалежність регулятора. Точно така сама позиція і у нас", - зауважила Кравчук.

Депутатка додала, що парламентарії дуже хотіли б заслухати Смолія, перш ніж він піде у відставку.

"Також ми розраховуємо, що правління Нацбанку буде працювати, займати активну позицію, і ми очікуємо також роз'яснень від Міністерства фінансів. Наскільки я знаю, то міністр фінансів сьогодні планує також дати публічні коментарі, дати брифінг і дати сигнали для інвесторів, щоб не було необґрунтованої паніки", - сказала Кравчук.

За словами заступниці фракції "Слуга народу", всередині фракції поки не робили сигнального опитування щодо позиції навколо відставки Якова Смолія, і тому поки не можна прогнозувати, чи буде 226 голосів за таке рішення.

Смолій: Баланс довіри до Нацбанку за час карантину зріс вдвічі

Водночас, Кравчук зауважила, що у фракції "Слуга народу" лунають різні думки – одні схвалюють рішення про відставку глави НБУ, а інші турбуються, щоб це не вплинуло на фінансову ситуацію в країні. Також, за словами Кравчук, усі хотіли б розуміти, що стоїть за звинуваченнями Смолія про політичний тиск.

"З приводу Верховної Ради – дійсно була зареєстрована постанова одного з комітетів, економічного, про те, щоб викликати на звіт пана Смолія. Також його запрошували неодноразово на засідання спільних робочих груп – фінансового комітету, екологічного, економічного. На жаль, наскільки я знаю, він не прийшов. Тому ми би дуже не хотіли, щоб пан Смолій сплутав парламентський контроль і політичний тиск", - зазначила Кравчук.

На запитання, чи може Верховна Рада ухвалити рішення щодо відставки Смолія, депутатка відповіла, що це залежить від того, як швидко буде розглянутий законопроєкт про гральний бізнес.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

НБУ, Нацбанк, Кирило Шевченко.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Українців будуть штрафувати за відсутність маски
02 TARABAROVA представила нову пісню "Крила"
03 Бубонна чума "бушує" у Монголії, влада ввела карантин
04 Відставка Смолія з посади голови НБУ: причину прокоментували в ОП і " Слузі народу"
05 До Чорногорії пускатимуть за наявності ІФА-тесту на COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Корзина цін: в Україні дорожчає молоко
Корзина цін: в Україні дорожчає молоко
На Україну насувається нечувана спека: синоптики прогнозують +40
На Україну насувається нечувана спека: синоптики прогнозують +40
В Україні з'явиться туристична статистика
В Україні з'явиться туристична статистика
Культовий мультисеріал &quot;Бівіс і Баттхед&quot; отримає &quot;друге дихання&quot;
Культовий мультисеріал "Бівіс і Баттхед" отримає "друге дихання"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся