Росія може домогтися відновлення подачі води в Крим: озвучені сценарії

На окупованому півострові закінчується вода в озерах і водосховищах. Якщо не буде дощів, що виникнуть дуже серйозні проблеми - аж до техногенних катастроф.

Крим попереджали ще в 2014 році, що без дніпровської води йому не прожити.

Про це згадав головний редактор проекту ООН Сергій Кислиця сказав, що Росія офіційно не зверталася.

Росія могла звернутися, визнавши, що вона - окупант. І якщо дійсно там - гуманітарна катастрофа, то Україна могла б це звернення розглядати, якщо Росія дійсно погоджується, що вона окупувала Крим. Тоді б, може бути, українська влада і розмовляли б з російською стороною, може, виникло б зустрічну пропозицію України до Росії: повернути Крим - але я тільки припускаю це. Насправді, тут два виходи: просити Україну або забирати силою дніпровську воду".

Росія може захопити гідротехнічні споруди Північно-Кримського каналу в Херсонській області.

Про це заявив замгглави РНБО Сергій Кривонос в ефірі телеканалу "Дім".

"Питання в тому, що вода в Крим подається вгору, і росіянам треба провести досить великий обсяг робіт з відновлення потужностей Північно-Кримського каналу для його працездатності. Зараз роботи по каналу вони не проводять", - говорить Кривонос.

За шість років незаконної анексії росіяни не займалися вирішенням питання водопостачання в Криму.

"Навіть якщо росіяни захоплять, вода так швидко не піде. Для наповнення каналу потрібна не один тиждень. Це в разі, якщо все працює, все відпрацьовано і все ремонтується ... Шість років цим питанням росіяни в Криму не займалися, вони використовували ресурси Криму ", - зазначив він.

Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.