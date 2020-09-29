Скачать
Вівторок, 29.09.2020
Міноборони Вірменії показує кадри боїв в Карабасі
Міноборони Вірменії показує кадри боїв в Карабасі
Путіну зв'язали руки: експерт назвав справжню причину загострення в Нагірному Карабасі і озвучив сценарії результату
Путіну зв'язали руки: експерт назвав справжню причину загострення в Нагірному Карабасі і озвучив сценарії результату
Світоліна на Ролан Гаррос ледь обіграла Грачову - відеоогляд матчу
Світоліна на Ролан Гаррос ледь обіграла Грачову - відеоогляд матчу
"Був пацан - немає пацана": Володимир Остапчук відгуляв парубочий вечір
"Був пацан - немає пацана": Володимир Остапчук відгуляв парубочий вечір

Поступки Кремлю не працюють: Україні на прикладі Вірменії показали, чого варта "дружба" з Росією

Поступки Кремлю не працюють: Україні на прикладі Вірменії показали, чого варта "дружба" з Росією
13:10 Сьогодні Телеграф
Український відомий блогер на прикладі Вірменії пояснив, чого варті союзні договори з Росією.

Позиція Кремля в вірменсько-азербайджанській війні наочно показує Україні, що договори РФ з безпеки нічого не значать, коли союзник стикається з реальною загрозою.

Про це у своєму Facebook написав відомий блогер, аніматор і сценарист Кирило Данильченко.

"Ось тут якраз живий приклад такої політики дозрів. Вірменія в ОДКБ. Там не" стрибали з каструлями ", не співали про гіляку і про ножі, які не виконували пісню про Путіна, там база в Гюмрі. Російська мова, природно. Діаспора в Москві . Одна віра. Ближче вже нікуди "- пише блогер.

Режисер наводить як приклад черговий пропагандистський жарт Кремля:

"Під сотню загиблих за дві доби, пропагандистка на держзарплату, починає тонко жартувати. А якщо відкрити російські форуми, то жарти про шашлики, про втікачів від мобілізації і що нехай тепер Пашинян розбирається з Алієвим будуть прагнути до нескінченності. Що я вам скажу - якщо так виглядають союзники по ОДКБ і СНД, то не треба і ворогів ".

Користувачі коментують публікацію і обговорюють військовий конфлікт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт назвав справжню причину загострення в Нагірному Карабасі і озвучив сценарії результату.

Як повідомлялося, 27 вересня на території Нагірного Карабаху між Вірменією і Азербайджаном знову поновилися бойові дії. Сторони звинувачують одне одного в початку обстрілів.

Детальніше про конфлікт двох країн читайте в матеріалі "Телеграф".

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Азербайджан, Росія, Вірменія, Нагірний Караабах, Кирило Данильченко.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Самолікування українців зашкалює, 90% запитів - дайте "щось", - зізнання фармацевта, який став успішним блогером
02 Путіну зв'язали руки: експерт назвав справжню причину загострення в Нагірному Карабасі і озвучив сценарії результату
03 Onuka представила несподівано інтимний кліп (Відео)
04 "Почуйте мене": Володимир Конкін впевнений, що його дочку вбили
05 Місяць знайомі - Маріо Балотеллі зробив пропозицію вогняній моделі (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На півдні України пронісся потужний торнадо: фото і відео наслідків
На півдні України пронісся потужний торнадо: фото і відео наслідків
Самолікування українців зашкалює, 90% запитів - дайте &quot;щось&quot;, - зізнання фармацевта, який став успішним блогером
Самолікування українців зашкалює, 90% запитів - дайте "щось", - зізнання фармацевта, який став успішним блогером
У Дніпрі померла 2-річна дитина, яку розтерзали собаки
У Дніпрі померла 2-річна дитина, яку розтерзали собаки
Onuka представила несподівано інтимний кліп (Відео)
Onuka представила несподівано інтимний кліп (Відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся