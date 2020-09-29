Поступки Кремлю не працюють: Україні на прикладі Вірменії показали, чого варта "дружба" з Росією

Український відомий блогер на прикладі Вірменії пояснив, чого варті союзні договори з Росією.

Позиція Кремля в вірменсько-азербайджанській війні наочно показує Україні, що договори РФ з безпеки нічого не значать, коли союзник стикається з реальною загрозою.

Про це у своєму Facebook написав відомий блогер, аніматор і сценарист Кирило Данильченко.

"Ось тут якраз живий приклад такої політики дозрів. Вірменія в ОДКБ. Там не" стрибали з каструлями ", не співали про гіляку і про ножі, які не виконували пісню про Путіна, там база в Гюмрі. Російська мова, природно. Діаспора в Москві . Одна віра. Ближче вже нікуди "- пише блогер.

Режисер наводить як приклад черговий пропагандистський жарт Кремля:

"Під сотню загиблих за дві доби, пропагандистка на держзарплату, починає тонко жартувати. А якщо відкрити російські форуми, то жарти про шашлики, про втікачів від мобілізації і що нехай тепер Пашинян розбирається з Алієвим будуть прагнути до нескінченності. Що я вам скажу - якщо так виглядають союзники по ОДКБ і СНД, то не треба і ворогів ".

Користувачі коментують публікацію і обговорюють військовий конфлікт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт назвав справжню причину загострення в Нагірному Карабасі і озвучив сценарії результату.

Як повідомлялося, 27 вересня на території Нагірного Карабаху між Вірменією і Азербайджаном знову поновилися бойові дії. Сторони звинувачують одне одного в початку обстрілів.

Детальніше про конфлікт двох країн читайте в матеріалі "Телеграф".