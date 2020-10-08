"На біс!" Українці незабутньо привітали Путіна з днем народження вічною піснею. Фото і відео

Українці з гумором "привітали" Путіна з днем народження.

На 68-й день народження керівника Кремля Володимира Путіна українці прикрасили посольство Росії в Києві.

На тлі світового шоу звучала "вічна" пісня про Путіна, які придумали харківські футбольні вболівальники ще в 2014 році після початку військової агресії з боку Росії.

Відео

Користувачі Фейсбуку відзначили кумедні картинки на будівлі російського посольства.

Деякі навіть принесли "вітальні квіти".

Нагадаємо, в день народження Путіна Польща оштрафувала "Газпром" на 7,6 млрд доларів за "Північний потік-2". Чоловік з плакатом "З днем народження, пане президенте" здійснив самопідпал в центрі Санкт-Петербурга.

ЛГБТ-прапори з'явилися на будівлях ФСБ і адміністрації президента в день народження Володимира Путіна.

За 20 років у керівництва в Росії зовнішній вигляд Володимира Путіна змінювався безліч разів.