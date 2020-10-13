Для "референдуму" Зеленський і Ко готували три блоки питань, в тому числі про марихуану, - аналітик

Політолог Анатолій Октисюк проаналізував історію з "опитуванням" на виборах 25 жовтня

Команда президента Володимира Зеленського в день виборів 25 жовтня планує додатково провести опитування серед жителів України. Які питання будуть винесені на "референдум", а також які справжні причини такого ходу Зе-команди? На ці питання "Телеграфа" відповів аналітик Анатолій Октисюк.

- Це ніщо інше як технологія для підвищення явки на виборах, - пояснює експерт. - Влада каже, що вона за пряму демократію, народовладдя і таке інше. Зеленський і команда будуть говорити, що у них є діалог із суспільством і вони ніби консультуються з ним. По факту ж ціллю цього опитування є підтягування на вибори молодого електорату.

- Чому зараз? До голосування на виборах залишилось всього 12 днів?

- Зеленський і команда таким чином задає новий дискурс. Всі зараз будуть говорити про цей "референдум". Як мінімум на тиждень інформаційна повістка забезпечена. В цілому - ідея подібного "опитування" є провальною, оскільки воно не підкріплене жодним законом, не пропрацьоване з експертами. Можна сказати, що це буде звичайне загальнонаціональне соціологічне опитування. Ось і все.

Фото: Анатолій Октисюк

- Які питання можуть бути поставлені на цьому "референдумі"?

- За моєю інформацією, влада пропрацьовує три блоки питань: парший - легалізація проституції, марихуани, вогнепальної зброї. Другий блок - Єрмак просував питання подачі води в Крим, майбутнє Донбасу і так далі. Третій блок - вступ до ЄС і НАТО, співпраця з МВФ. Очевидно, наразі до кінця пропрацьованих та зформованих питань немає. Все це робиться в авральному порядку.

- Ви часто спілкуєтесь з іноземними дипломатами, як вони поставились до цієї ідеї?

- Помітно тотальний скепсис, є розуміння, що це звичайна технологія. Очевидних причин у неї дві: підняти явку молодого електорату на виборах і задати новий дискурс на найближчий тиждень-півтора. Таким чином в суспільстві будуть обговорювати не нагальні проблеми, а цей псевдореферендум.

Раніше головний редактор видання "Телеграф" Ярослав Жарєнов поставив свої п'ять питань владі стосовно опитування в день виборів, а колишній замміністра Георгій Тука назвав проведення референдумів перекладанням відповідальності за рішення влади на суспільство.