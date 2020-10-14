Крим, проституція і НАТО: стало відомо, які питання Зеленський хоче винести на "референдум"

Які питання будуть винесені на всенародне опитування 25 жовтня.

Команда президента Володимира Зеленського в день виборів 25 жовтня планує додатково провести опитування серед жителів України. На цьому "референдумі" влада може винести питання щодо Криму, легалізації проституції і НАТО.

Про це "Телеграфу" заявив аналітик Анатолій Октисюк.

За його інформацією, влада опрацьовує три блоки питань:

перший - легалізація проституції, марихуани, вогнепальної зброї;

другий блок - Єрмак просував питання подачі води до Криму, майбутнього Донбасу і так далі;

третій блок - вступ в ЄС і НАТО, співпраця з МВФ.

Аналітик відзначив, що все це робиться в авральному порядку.

Повний аналіз політолога щодо ситуації з опитуванням читайте в статті: Для "референдуму" Зеленський і Ко готували три блоки питань, в тому числі про марихуану, - аналітик.

Нагадаємо, "Телеграф" поставив свої п'ять питань влади щодо опитування в день виборів, а колишній заступник міністра Георгій Тука назвав проведення референдумів перекладанням відповідальності за рішення влади на суспільство.