Якась шантрапа: Доктор Комаровський наїхав на оточення Зеленського

Відомий доктор побачив агонію України при президенті Зеленському.

Відомий медик-педіатр Євген Комаровський розчарувався у чинній владі на чолі з Володимиром Зеленським, хоча активно підтримував тоді ще молодого політика на президентських виборах.

Про це він заявив в великому інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН".

Найбільше Комаровський розчарувався в оточенні президента, назвавши цих людей "шантрапою без освіти і інтелекту", в той час як "реально круті люди, професіонали нікому не потрібні".

Цікаво, що лікар не став називати конкретні прізвища, але як приклад навів аккаунт Зеленського в соцмережах.

Так, у нього в Instagram, де 9,5 млн підписників (у Комаровського - 8,7 млн осіб), криво обрізані фотографії, що говорить про професіоналізм команди. Доктор готовий надати 18-річних дітей, які зроблять "уті-путі" зі сторінки президента.

Нагадаємо, Комаровський всерйоз підтримував Зеленського на президентських виборах, але не пішов до нього в команду. Зараз медик порівнює з агонією країни відчуття від президентства колишнього соратника.