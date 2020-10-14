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Якась шантрапа: Доктор Комаровський наїхав на оточення Зеленського

Якась шантрапа: Доктор Комаровський наїхав на оточення Зеленського
14:18 Сьогодні Телеграф
Відомий доктор побачив агонію України при президенті Зеленському.

Відомий медик-педіатр Євген Комаровський розчарувався у чинній владі на чолі з Володимиром Зеленським, хоча активно підтримував тоді ще молодого політика на президентських виборах.

Про це він заявив в великому інтерв'ю засновнику інтернет-видання "ГОРДОН".

Найбільше Комаровський розчарувався в оточенні президента, назвавши цих людей "шантрапою без освіти і інтелекту", в той час як "реально круті люди, професіонали нікому не потрібні".

Цікаво, що лікар не став називати конкретні прізвища, але як приклад навів аккаунт Зеленського в соцмережах.

Так, у нього в Instagram, де 9,5 млн підписників (у Комаровського - 8,7 млн осіб), криво обрізані фотографії, що говорить про професіоналізм команди. Доктор готовий надати 18-річних дітей, які зроблять "уті-путі" зі сторінки президента.

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Нагадаємо, Комаровський всерйоз підтримував Зеленського на президентських виборах, але не пішов до нього в команду. Зараз медик порівнює з агонією країни відчуття від президентства колишнього соратника.

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Зеленский, Доктор Комаровский.

Автор:

Телеграф
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