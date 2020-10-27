У Зеленського готують потужну зброю проти союзників Росії в Карабасі - ЗМІ

Українська сторона візьме участь в карабаському конфлікті, поставивши зброю Азербайджану. Попередні домовленості із цього приводу вже досягнуто.

Про це повідомляє сайт OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела.

Весь переговорний процес є строго засекреченим. Проте, виданню стало відомо, що глава офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак дав доручення віце-прем'єру, міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олегу Уруському домовитися про постачання зброї Азербайджану.

Наступною "ланкою" в ланцюзі став директор державного підприємства "Прогрес" Тарас Шийко, якому довірили зустрітися в Туреччині з представниками Азербайджанської сторони. Мова на переговорах йшла про передачу Азербайджану 122-мм і 152-мм гармат і некерованих ракет.

На підставі досягнутих домовленостей Офіс президента доручив віце-прем'єру Олегу Уруському і міністру оборони Андрію Тарану поставлена завдання якомога швидше поставити відповідне озброєння через Туреччину в Азербайджан.

Як повідомляв "Телеграф", російський Кремль став активно допомагати Вірменії - противнику Азербайджану в конфлікті в Нагірному Карабасі.