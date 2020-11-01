Нові обличчя закінчилися: чи піде Зеленський на зміну прем'єра і хто може сісти в крісло Шмигаль

Останні події (провалена боротьба з пандемією і місцеві вибори, економіка, що тоне, клінч з Конституційним судом) показують, що в центральній владі, м'яко кажучи, не все добре ... У навколополітичних колах навіть стали обговорювати, що, можливо, країні потрібен міцний прем'єр, який може збалансувати ситуацію і знайти вихід з непростого становища. Звучать навіть певні прізвища, в тому числі представників «старої гвардії». Хто, коли і чому може стати новим прем'єром? Чи чекати цієї зміни вже найближчим часом? А якщо не цієї - то якої? Розбирався "Телеграф".

Політтехнолог Олег Постернак вважає, що розмови про нового прем'єра, переформатування коаліції і дострокових парламентських виборах "надумані і притягнуті за вуха".

"З одного боку, на даний період немає жодної правової підстави для цього. З іншого боку, невтішний результат місцевих виборів для Зеленського і партії" Слуга народу ", конфлікт з Конституційним судом, посилення впливу олігархічних груп усередині монобольшості - змушують говорити про майбутню кадрову ротацію Кабміну і його глави Дениса Шмигаля».

На думку експерта, розмова про сильного прем'єра у зв'язку з цим сприймається як спосіб перекрити помилки нинішнього президента і монобольшості компетентним Кабміном. Особливо - в умовах наростання негативних тенденцій в економіці і загальмувати бюджетного процесу.

«На мою думку, найбільш ефективним прем'єром могла б стати Юлія Тимошенко, - каже Олег Постернак. - Наявність команди, програми дій, міжнародних зв'язків, рівновіддаленість від усіх промислово-фінансових груп дозволила б збалансувати систему державного адміністрування в досвідчених руках ».

Політтехнолог вважає, що коаліція «Слуги народу» і «Батьківщини» також дозволила б нівелювати вплив олігархічних груп усередині пропрезидентської фракції.

«Союз Зеленського і Тимошенко міг би стати противагою для олігархізації політики, особливо - бажання Коломойського отримати посаду прем'єра для свого ставленика, - продовжує Олег Постернак. - Все частіше звучать думки, що їм міг би стати Ігор Палиця (давній соратник Ігора Коломойського і кум міністра охорони здоров'я Максима Степанова - ред.). Однак, на цих місцевих виборах "За майбутнє" не продемонструвала очікуваного зльоту як всеукраїнської партії. Хоч однойменна фракція останні місяці істотно наростила вплив на парламентські розклади ».

Непоганим варіантом для кандидатури прем'єра був би, на думку експерта, і колишній віце-прем'єр-міністр і міністр соціальної політики Сергій Тігіпко.

«Імовірно, це найбільш вигідний для Зеленського варіант, так як Тігіпко міг би відмовитися від подальших політичних амбіцій, - зазначає політтехнолог. - Втім, всі ми розуміємо: хто б не став зараз "сильним прем'єром", він може розглядатися як майбутній президент. Ситуація може нагадувати розклад "президент Кравчук - прем'єр Кучма" або "президент Кучма - прем'єр Ющенко", коли згодом прем'єр ставав потенційним президентом ».

Глава Інституту публічної політики та консалтингу (Інпол), політичний консультант Сергій Биков упевнений, що назріває конституційна криза може погано закінчиться для президента і всієї державної системи. При цьому, на думку Сергія Бикова, міняти прем'єра найближчим часом не будуть.

"Для цього елементарно немає голосів", - пояснює експерт. При цьому Биков додав, що назрівають зміни в Офісі президента.

Аналітика, політолога, кандидата політичних наук Олесю Яхно ми розпитали також про те, чи не помічає вона тенденції з призначенням Зеленським на певні посади людей, які працювали під час каденції Порошенко або підтримували його. Той же військовий оглядач Олексій Арестович, жорстко критикував Зеленського і підтримував його попередника, за останній місяць "різко перевзувся" і став спікером української делегації в ТКГ. Крім того, в політикумі все частіше звучать прізвища екс-прем'єрів часів президентсва Порошенко - Володимира Гройсмана та Арсенія Яценюка. Останній після тривалої паузи став не рідко з'являтися на каналах "Україна" і "Украіна24", що належать олігарху Рінату Ахметову. У Ахметова, як відомо, зараз непогані відносини з президентом. Про що можуть говорити ці факти і чи чекати кадрових ротацій в уряді? Слово - Олесі Яхно.

«Я б не пов'язувала всі ці факти воєдино. Не бачу, щоб була саме тенденція призначення у владу людей, які працювали у відповідних структурах під час каденції Порошенка, - зазначає аналітик. - Що стосується Арестович, то він в різний час обіймав різні позиції. Так що я б не говорила про його однозначну підтримку минулої влади.

Олеся Яхно згодна з тим, що Яценюк і Гройсман - часті гості на каналах Ахметова, особливо на шоу "Свобода слова" Савіка Шустера. Але це, на її думку, давня тенденція.

«Вони почали з'являтися у того ж Шустера майже відразу після того, як його проект запустили на каналі Ахметова. І я б не пов'язувала те, що відбувається з можливістю їх призначення на якісь відповідальні посади. У шоу відбувається нормальна дискусія щодо, в тому числі, нової влади. До якої накопичилося чимало питань. І логічно кликати туди минулих прем'єрів, - вважає експерт. - До того ж, очевидно, що у Гройсмана і Яценюка як у молодих політиків є амбіції. І питання часу, коли хтось із них актуалізується в політиці. Якщо брати місцеві вибори, то Гройсман вже підтвердив свій вплив у Вінниці. А той же Яценюк, незважаючи на непросте ставлення до нього всередині України (весь негатив за різке підвищення тарифів, інші непопулярні кроки, на які Україна повинна була йти в 2014-2015 рр, впав на нього, який був тоді головою уряду), у нього збереглися добрі стосунки з нашими міжнародними партнерами. І в цьому сенсі перспективи у нього є. Чому б Ахметову не працювати на майбутнє? ».

Аналітик не виключає, що на наступні парламентські вибори у Гройсмана і Яценюка будуть якісь проекти.

«Чому б Ахметову їх не показувати? Тим більше, що вони безпосередньо не критикують Зеленського, - зазначає Олеся Яхно. - Так що призначення Арестович і поява Яценюка і Гройсмана на каналах Ахметова я б не пов'язувала єдиний процес. Швидше - в паралельні процеси, які проходять одночасно і не спрямовані проти позиції Ахметова з підтримки Зеленського ».

За словами політолога, Кабмін може чекати повне переформатування, проте з більшою ймовірністю буде замінено частину міністрів.

«Нагадаю, що програма уряду так і не була затверджена парламентом. Зараз зручно звалити на Кабмін провину за економічні і не тільки проблеми. З 1 листопада підвищуються ціни на газ для населення. Економічні прогнози різняться лише ступенем падіння ВВП. На якомусь етапі Офісу президента буде спокусливо все звалити на уряд ( «це все вони»), щоб уникнути іміджевих втрат для Зеленського. Але навряд чи це станеться прямо зараз, - каже Олеся Яхно. - Навіть якщо у Зеленсого цього хочуть (а таких планів, як мені здається, в даний момент немає) - час не підходящий. І так йде досить велика критика з боку Заходу щодо ситуації з антикорупційними органами, в тому числі - резонансних рішень КСУ. Лунають думки про можливе припинення безвіза, про ще більші проблеми з отриманням кредиту МВФ (з яким і так не все просто). На цьому тлі міняти Кабмін з точки зору логіки влади - навряд чи доречно ».

На думку аналітика, навіть якщо в оточенні президента замислюються про це «на потім», поки ніхто кандидатів в нові прем'єри не обговорює. А ось окремих міністрів поміняти можуть. Тут вже - питання інтересів різних груп впливу.

«Треба подивитися, що буде відбуватися в парламенті з законопроектом Зеленського щодо КСУ, з проектом держбюджету а 2021 рік. Якщо монобольшість буде сипатися і потрібно буде шукати можливості його зберегти або створювати нову коаліцію, може бути велике переформатування конструкцій - і на рівні парламенту (спікер і всі інші), і на рівні уряду. І там вже нові комбінації будуть вибудовуватися залежно від того, хто увійде в коаліцію або на яких умовах збережеться монобольшість», - вважає Олеся Яхно.

Автор: Андрій Пітонов