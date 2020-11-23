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Провал "слуг народу" в облцентрах і фіаско Порошенко у Львові: підсумки другого туру місцевих виборів в Україні

Провал "слуг народу" в облцентрах і фіаско Порошенко у Львові: підсумки другого туру місцевих виборів в Україні
Оновлено 15:53 Сьогодні Телеграф

Політтехнолог Олег Постернак спеціально для «Телеграфа» прокоментував підсумки повторного голосування на виборах міських голів, яке відбулося в Україні 22 листопада.

«Практично всі результати по другому туру 11 міст України виявилися передбачуваними щодо переможців, - підкреслює експерт. - Завершення місцевих виборів продемонструвало актуальні тренди, характерні для всієї країни:

  • партія влади "Слуга народу" не взяла жодного великого обласного центру;

  • партія Порошенко зазнала політичне фіаско у Львові (з Рівним поки не все ясно);

  • ОПЗЖ не змогла взяти ні Миколаїв, ні Слов'янськ, ні Бердянськ;

  • виборець на місцях системно довіряє своїм передбачуваним і зрозумілим градоначальникам, які за допомогою класичних технологій забезпечили собі ще одну «п'ятирічку».

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 Явка в середньому в 30%, за словами Олега Постернака - базовий параметр, що визначає як тому чи іншому кандидату вдалося мобілізувати свій електорат і демотивувати "антиелекторат".

«Власне, цій меті були підпорядковані активно використовувані в другому турі технології - різні флешмоби, розіграші iPhone, підвози на таксі по секретному коду, ярмарки та частування недалеко від ділянок, спам-розсилка на мобільні телефони і т.д., - каже політтехнолог. - Крім цього, продовжують процвітати виборчі сітки і піраміди, що демонструють дієвий успіх і забезпечують в умовах слабкої активності виборців результативне голосування».

В цілому, на думку експерта, нинішні вибори підтвердили, що місцева політична кон'юнктура схильна до перемоги локальних брендів і партійних проектів - і залежить від розстановки основних бізнес-гравців, що визначають багато в чому електоральний ландшафт регіонів.

«Простий приклад - в минулому керівник відомого агрохолдингу Ігор Колихаєв став мером Херсона. Інший агрохолдинг МХП, маючи 32 тис. співробітників, як бізнес-структура має величезну вагу в визначенні стратегій розвитку ОТГ Вінницької та Черкаської областей. У великих містах мерами дуже часто стають менеджери найбільших індустріальних підприємств регіону. У будь-якому випадку, у органів самоврядування багато своїх функцій, які вони повинні реалізовувати, тому наявність компетентних керівників громад і працюючого депутатського корпусу є фактором успіху в умовах децентралізації», - резюмує Олег Постернак.

Хто перемагає у другому турі місцевих виборів в Україні: попередні підсумки по містах

Автор: Андрій Пітонов

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Все по темі:

Вибори, Слуга народу, Європейська солідарність, Місцеві вибори.

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