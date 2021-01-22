Народовладдя через референдум: що може піти не так з законом, обіцяним Зеленським

Верховна Рада України планує наступного тижня прийняти в другому читанні та в цілому законопроєкт про народовладдя через всеукраїнський референдум. У першому читанні документ, представлений і визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний, було прийнято 18 червня 2020 року. Хоча передвиборчі слова президента обіцяли прийняття цього закону серед перших. Політолог, кандидат політичних наук Олеся Яхно прокоментувала «Телеграфу» ймовірність прийняття закону в цілому.

«На мій погляд, все впирається в якість законопроєкту. А з цим у депутатів «Слуги народу» майже завжди проблеми, - зазначає Олеся Яхно. - Ніхто не каже, що такого закону не повинно бути. Але не можна йти формально. Для «галочки». Ми бачили, як 25 жовтня, під час місцевих виборів, проводився «опитування від Зеленського» - явно пропагандистського характеру. І що з результатами? І навіщо це було? Навіщо прийнятий з помпою закон про імпічмент президента, який, по суті, не дає дієвих інструментів для цього самого імпічменту. Тож підкреслюю: все впирається в якість документа. Якщо буде якісним - його підтримають фракції та групи. Якщо ж не буде - не підтримають».

На думку аналітика, справа не тільки в тому, щоб мати інструменти народовладдя. А в тому, хто і що збирається робити з цим інструментом.

«Ножем можна не тільки різати їжу, але і - вбивати. Тому важливо передбачити механізми, які не зроблять референдум убивчим для України, - підкреслює Олеся Яхно. - Адже цим інструментом може скористатися, наприклад, умовний Медведчук... Але нинішня влада про це, схоже, не думає. Немає в ній політиків з масштабним мисленням, які думають не на один, а на десятки ходів вперед».

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