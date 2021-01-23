Що заважає Україні повернути Донбас військовим шляхом

Перший президент України, глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив, що на даний момент Україна не готова до повернення окупованого Донбасу військовим шляхом.

Ця заява, а також порівняння ситуації з Нагірним Карабахом (де Азербайджан у минулому році відвоював у Вірменії частину своїх територій), «Телеграфу» прокоментував професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду «Демократичні ініціативи» Олексій Гарань.

«Коли порівнюють Нагірний Карабах і конфлікт на Донбасі, потрібно розуміти, що природа конфліктів різна, - звертає увагу Олексій Гарань на важливий момент. - У Нагірному Карабасі був етнічний конфлікт, між вірменами і азербайджанцями. На Донбасі ж конфлікт пов'язаний з прямою агресією Росії. І це впливає на можливість його вирішення військовим шляхом. Якби не пряме втручання російських військ, конфлікт було б завершено ще в кінці серпня 2014 року. І якщо в нинішніх умовах буде прийнято рішення про військовий наступ, РФ втрутиться, пошле додаткові війська».

Професор закликає бути реалістами і розуміти, що військового рішення, широкомасштабної війни з Росією, ми не можемо собі дозволити.

«І Кравчук тут Америки не відкрив. Інша справа, що потрібно аналізувати всі можливості розвитку подій, розробляти різні сценарії. І політично-дипломатичні, і військові, - зазначає Олексій Гарань. - Більш того, потрібно прораховувати і ймовірність широкомасштабного наступу самої Росії. І з боку окупованих Донбасу і Криму, та з інших напрямків. Що ми будемо робити тоді? Військові - зрозуміло ... А що робити цивільним? Відповідної інформації не було за часів Порошенка. Немає її і зараз».

Наблизити повернення окупованих територій могли б геополітичні зміни в самій Росії. Ситуація, подібна до тієї, коли СРСР був змушений вивести Радянську Армію з частини Східної Європи. Або тієї, коли Ізраїль прийняв політику: території в обмін на мир, повернувши Синай і пішовши з Сектора Газа. Але це зараз виглядає малоймовірним, вважає професор.

Раніше Олексій Гарань розповів «Телеграфу» про головні ризики для України в 2021 році.