Скачать
Вівторок, 26.01.2021
Собаки замовкають, люди в паніці: чому вовки масово атакують худобу в різних куточках України
Собаки замовкають, люди в паніці: чому вовки масово атакують худобу в різних куточках України
Рейтинг Зеленського обвалився нижче 20%
Рейтинг Зеленського обвалився нижче 20%
"Реформа заради реформи": чому новий закон про СБУ може зруйнувати спецслужбу
"Реформа заради реформи": чому новий закон про СБУ може зруйнувати спецслужбу
Міністр юстиції Денис Малюська порушує закон та допомагає людям Януковича захоплювати чуже майно
Міністр юстиції Денис Малюська порушує закон та допомагає людям Януковича захоплювати чуже майно

Рейтинг Зеленського обвалився нижче 20%

Рейтинг Зеленського обвалився нижче 20%
14:50 Сьогодні Телеграф фото: офіційний сайт президента України

Рейтинг чинного президента Володимира Зеленського в січні впав практично в 5,5 разів і становить 13,4% в порівнянні з 73,22% голосів, які українці віддали йому на президентських виборах 2019 року.

Про це можна судити з даних опитування, опублікованих Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, попри катастрофічне падіння рейтингу, Зеленський все ж набрав би найбільше голосів - 13,4% всіх респондентів і 19,8% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці - Порошенко, якого підтримали б 10,6% серед усіх респондентів і 15,7% серед тих, хто визначився з вибором.

"Безпорадний, але симпатичний": Паніотто пояснив, за рахунок чого тримається рейтинг Зеленського

Далі за списком йдуть Юлія Тимошенко (відповідно, 8% та 11,8%), Юрій Бойко (7,4% і 11%), Ігор Смешко (6% і 8,9%), Віктор Медведчук (5% і 7, 5%), Володимир Гройсман (3,9% і 5,8%).

Рейтинг Зеленского по даннім на январь 2021 года

Інфографіку створено на основі даних вибору всіх респондентів, які брали участь в опитуванні

Як повідомляв "Телеграф", за даними на грудень, в разі, якби президентські вибори проходили в останній день зими, рейтинг Зеленського був би не більше 26,5%, тобто падіння рейтингу за місяць склало 13,1%.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
Перегляди: 68

Все по темі:

Рейтинги, Вибори, Володимир Зеленський.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З днем митника! Картинки і листівки з поздоровленням
02 Рейтинг Зеленського обвалився нижче 20%
03 Собаки замовкають, люди в паніці: чому вовки масово атакують худобу в різних куточках України
04 "Одна серія "Футболіста" нам обійшлася в $1000": відверте інтерв'ю Дмитра Поворознюка про сенсаційний YouTube-проєкт
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Чи чекати дострокових виборів і прем'єрства Гройсмана/Яценюка?
Чи чекати дострокових виборів і прем'єрства Гройсмана/Яценюка?
Що заважає Україні повернути Донбас військовим шляхом
Що заважає Україні повернути Донбас військовим шляхом
Удар по Запоріжжю, Одесі та з боку Білорусі: полковник розповів, звідки РФ може наступати на Україну
Удар по Запоріжжю, Одесі та з боку Білорусі: полковник розповів, звідки РФ може наступати на Україну
Відлуння скандалу з Di.rubens: в мережі з'явився список патріотичних блогерів в TIkTok
Відлуння скандалу з Di.rubens: в мережі з'явився список патріотичних блогерів в TIkTok
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся