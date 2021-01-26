Рейтинг Зеленського обвалився нижче 20%

Рейтинг чинного президента Володимира Зеленського в січні впав практично в 5,5 разів і становить 13,4% в порівнянні з 73,22% голосів, які українці віддали йому на президентських виборах 2019 року.

Про це можна судити з даних опитування, опублікованих Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Так, попри катастрофічне падіння рейтингу, Зеленський все ж набрав би найбільше голосів - 13,4% всіх респондентів і 19,8% серед тих, хто визначився з вибором. На другому місці - Порошенко, якого підтримали б 10,6% серед усіх респондентів і 15,7% серед тих, хто визначився з вибором.

Далі за списком йдуть Юлія Тимошенко (відповідно, 8% та 11,8%), Юрій Бойко (7,4% і 11%), Ігор Смешко (6% і 8,9%), Віктор Медведчук (5% і 7, 5%), Володимир Гройсман (3,9% і 5,8%).

Інфографіку створено на основі даних вибору всіх респондентів, які брали участь в опитуванні

Як повідомляв "Телеграф", за даними на грудень, в разі, якби президентські вибори проходили в останній день зими, рейтинг Зеленського був би не більше 26,5%, тобто падіння рейтингу за місяць склало 13,1%.