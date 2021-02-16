Хто такий Шарій та чому СБУ підозрює його в держзраді

Служба безпеки України оголосила про підозру відомому медійному працівнику Анатолію Шарію. Слідчі СБУ будуть доводити, що проросійський блогер за допомогою своїх публікацій та YouTube-каналу наносив шкоду національній безпеці України.

Крім того, в СБУ впевнені, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур.

Що він накоїв?

Зараз проти Шарія почали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 111 - Державна зрада та ч. 1 ст. 161 - Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

В СБУ посилаються на експертні дослідження за допомогою яких встановлено. що блогер у своїх ефірах та виступах розпалював національну, расову чи релігійну ворожнечу та ненависть, принижував національну честь та гідність тощо.

В публікації СБУ також мова йде про те, що "пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно та цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив та подій на Сході країни".

Наразі ознайомитися з його випадами в бік України можна на будь-якому телеканалі, який пов’язують з Віктором Медведчуком або подивитись РосЗМІ: "Россия 24", "Россия 1", телеканал Міністерства оборони РФ "Звезда" тощо.

Крім того, слідство врахувало багаторазові звернення та заяви від "українських громадян і організацій стосовно можливої антиукраїнської діяльності блогера на підставі поширюваних ним матеріалів у мережі інтернет та виступів у російських ЗМІ".

Хто такий цей Шарій?

З 2012 року за допомогою низки мультимедійних інструментів (соціальні мережі, YouTube-канали. месенджери тощо) та російських засобів масової інформації він вів агресивну проросійську політику, що згодом допомагало країні-агресору в її інформаційних атаках під час гібридної війни.

Є низка доказів, які пов’язують Анатолія Шарія напряму та опосередковано з Росією. Його досі не заарештували, бо він не мешкає на території України вже 9 років. Він покинув країну в березні 2012 року та попросив притулок в Литві. Шарій проходив по двох справах - замах на вбивство та педофілія. У 2019-2020 роках його офіційно зняли з розшуку без пояснення причин.

Протягом своєї блогерської діяльності постійно опинявся в епіцентрі скандалів. Декілька гучних з них - це подяка від Майка Тайсона та Ніка Вуйчича особисто Шарію. Але відео з побажаннями "всього найкращого" Анатолій замовляв на ресурсі Cameo, де селебріті можуть подякувати хоч чорту. Тайсон обійшовся тоді йому у 500, а Вуйчич в 149 доларів.

Шарій нібито виграв суд проти видання "Українська правда". Він виграв спростування інформації про себе та стягнення судового позову з ТОВ "Інформаційне агентство "Українська правда". Але до відомого українського видання це товариство з обмеженою відповідальністю ніякого відношення не має. Власником видання "УП" є ПП "Українська правда".

Також Шарія ловили на грошових махінаціях. За інформацією блогера Сергія Іванова, партія Шарія має відношення до відмивання фінансів через благодійність. Ще організація блогера Анатолія була помічена у зв’язках з російськими та німецькими неонацистськими організаціями, а також з бойовиками "ЛНР" та "ДНР".

Однією з останніх його гучних справ стало придбання вілли на узбережжі Балеарського моря за мільйон доларів. Цей будинок знаходиться в іспанській Каталонії в декількох десятках кілометрів від Барселони. Цю нерухомість Шарій не декларував. А розкопало її "Слідство.Інфо". Коментарі цьому виданню блогер так і не надав.

"З іспанського документу незрозуміло, як саме Анатолій Шарій став власником вілли: купив чи отримав на якихось інших умовах. Також не вказано ціну об’єкту", - пише видання.

Крім того, журналісти-розслідувачі “Наші гроші з Денисом Бігусом” встановили, що через організацію "Партія Шарія" проходить багато "чорних грошей". А офіційні доходи цього "підприємства" набагато нижчі за решту коштів, який проходить повз та скрізь "політичну організацію" пропаганда-блогера.