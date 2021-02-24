Скачать
Середа, 24.02.2021
Комуналка для українців різко здорожчає: що буде з цінами на газ, електрику та воду
Комуналка для українців різко здорожчає: що буде з цінами на газ, електрику та воду
Суд засудив Стерненка до 7 років колонії
Суд засудив Стерненка до 7 років колонії
Хто б прямо зараз міг виграти президентські і парламентські вибори в Україні (інфографіка)
Хто б прямо зараз міг виграти президентські і парламентські вибори в Україні (інфографіка)
Друзі Стерненка: "Його посадили по справі, яку не розслідували"
Друзі Стерненка: "Його посадили по справі, яку не розслідували"

Хто б прямо зараз міг виграти президентські і парламентські вибори в Україні (інфографіка)

Хто б прямо зараз міг виграти президентські і парламентські вибори в Україні (інфографіка)
Оновлено 13:53 Сьогодні Телеграф Українські новини

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то найбільше голосів виборців - майже чверть, - отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський, на другому місці за рівнем підтримки йде п'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

"Телеграф" публікує інфографіку президентського рейтингу, складену на підставі результатів опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 22-23 лютого.

Президентський рейтинг

За екс-нардепа Євгена Мураєва віддали б свої голоси 4,9% респондентів, які визначилися з вибором і які планують голосувати, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 4,1%, колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка - 2,9%, лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока та мера Києва Віталія Кличка - по 2,4%.

Також соціологи запитали українців, за які партії вони проголосували б, якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі. За результатами опитування в парламент проходять п'ять партій.

"Телеграф" публікує відповідну інфографіку парламентського рейтингу: 

Парламентський рейтинг

Також близькі до подолання п'ятивідсоткового прохідного бар'єру до Верховної Ради "Радикальна партія Олега Ляшка" - 4,9% і партія "Сила і честь" - 4,4%.

Решта партій набирають менше 4% голосів виборців.

Опитування проводилося методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко
Перегляди: 29

Все по темі:

Рейтинг, Инфографика, Опитування, Парламентські вибори, Вибори президента.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Друзі Стерненка: "Його посадили по справі, яку не розслідували"
02 Адаптивний карантин в Україні: які обмеження будуть діяти в різних зонах з 24 лютого (інфографіка)
03 Хто б прямо зараз міг виграти президентські і парламентські вибори в Україні (інфографіка)
04 Крим - це Україна! Росіян ефектно привітали з 23 лютого (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Хто такий Шарій та чому СБУ підозрює його в держзраді
Хто такий Шарій та чому СБУ підозрює його в держзраді
Соломія Вітвіцька: життя схоже на серфінг - тільки опускаєш голову - одразу падаєш
Соломія Вітвіцька: життя схоже на серфінг - тільки опускаєш голову - одразу падаєш
Що варто знати про вакцини від COVID-19: наочна інфографіка
Що варто знати про вакцини від COVID-19: наочна інфографіка
&quot;Це російське місто&quot;: у Дніпрі бариста потрапила в скандал через українську мову (відео)
"Це російське місто": у Дніпрі бариста потрапила в скандал через українську мову (відео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся