Хто б прямо зараз міг виграти президентські і парламентські вибори в Україні (інфографіка)

Якби вибори президента України відбулися найближчим часом, то найбільше голосів виборців - майже чверть, - отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський, на другому місці за рівнем підтримки йде п'ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко.

"Телеграф" публікує інфографіку президентського рейтингу, складену на підставі результатів опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 22-23 лютого.

За екс-нардепа Євгена Мураєва віддали б свої голоси 4,9% респондентів, які визначилися з вибором і які планують голосувати, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 4,1%, колишнього прем'єр-міністра Арсенія Яценюка - 2,9%, лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока та мера Києва Віталія Кличка - по 2,4%.

Також соціологи запитали українців, за які партії вони проголосували б, якби вибори до Верховної Ради відбулися наступної неділі. За результатами опитування в парламент проходять п'ять партій.

"Телеграф" публікує відповідну інфографіку парламентського рейтингу:

Також близькі до подолання п'ятивідсоткового прохідного бар'єру до Верховної Ради "Радикальна партія Олега Ляшка" - 4,9% і партія "Сила і честь" - 4,4%.

Решта партій набирають менше 4% голосів виборців.

Опитування проводилося методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.