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П'ятниця, 26.03.2021
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Рейтинги Зеленського і Бойка підросли: за кого б зараз проголосували українці на виборах (інфографіка)

Рейтинги Зеленського і Бойка підросли: за кого б зараз проголосували українці на виборах (інфографіка)
12:23 Сьогодні Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Якби найближчим часом в Україні проходили вибори президента, першість за кількістю голосів би набрав нинішній президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться в дослідженні 23-24 березня соцгрупи "Рейтинг".

Згідно з наданими даними, в 24,7% громадян готові віддати свій голос за Зеленського, в той час як в опитуванні 22-23 лютого тільки 23,1% були готові зробити це.

На другому місці за кількістю голосів розташувався екс-президент України Петро Порошенко, за нього готові голосувати 13,9% громадян, хоча раніше (в лютому) 14,4% його підтримували. 

Третє місце зайняв віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко з його 12,6% голосів, під час минулого опитування дана цифра склала всього 11,3%

На четвертому місці за кількістю голосів лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко, її підтримали 11,8% українців, раніше підтримували тільки 10,9%.

5-е місце в рейтингу зайняв лідер партії "Сила і честь" Ігор Смешко з його 7,7% голосів виборців, раніше за нього віддали свій голос лише 7,2%.

Останнім в нашому списку стоїть прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, його підтримали всього 5,2% громадян, хоча в опитуванні за лютий його подорожувати 5,7%.

рейтинг 

Варто нагадати, що раніше соціологічна група "Рейтинг" розповіла, як коронавірус вплинув на тривалість життя в Україні.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 82

Все по темі:

Юрий Бойко, Юлия Тимошенко, Игорь Смешко, Петро Порошенко, Володимир Зеленський, Володимир Гройсман.
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