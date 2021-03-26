Рейтинг "Слуги народу" зростає, незважаючи ні на що - опитування (інфографіка)

У парламентському рейтингу продовжує лідирувати президентська партія "Слуга народу" (СН), яка, за даними соціологів, має зараз підтримку п'ятої частини виборців, що визначилися з вибором і які мають намір взяти участь у голосуванні.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 23-24 березня і оприлюднені в п'ятницю, 26 березня.

Решта партій поки не мають достатньої підтримки для подолання 5-відсоткового прохідного бар'єру на виборах до Верховної Ради.

Так, Радикальну партію готові підтримати 4,6% респондентів, партію "Голос" - 3,5%, партію "УДАР" - 3,2%, "Наші" - 3,1%, партію Шарія - 2,9%, партію "Свобода" - 2,9%, "За майбутнє" - 2,4%, "Народний фронт" - 2,0%.

Опитування проводилося групою "Рейтинг" серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Примітно, що результати нового соцопитування свідчать про зростання підтримки "Слуги народу" виборцями як мінімум з початку лютого 2021 року, коли СН підтримували 18,6% опитаних.

Рейтинг ОПЗЖ, який різко впав з 18,9% на початок лютого до14,2% в 20-х числах того ж місяця, зараз демонструє певний ріст.

При цьому парламентський рейтинг "Європейської солідарності" за місяць різко просів і опустився навіть нижче, ніж був на початку лютого: (2-3 лютого - 15,2%; 22-23 лютого - 16,2%; 23-24 березня - 15 %).

Варто відзначити, що ще за підсумками оприлюднення соцопитування "Рейтингу" місячної давності опитані "Телеграфом" експерти висловилися, що думають про результати даної соціології, а також що з нею не так.