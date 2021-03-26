Єрмак про загострення на Донбасі: "Свідоме виконання наказів на знищення"

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що наростаюча останні 2 місяці ескалація на Донбасі, що супроводжується загибеллю багатьох українських військових, обумовлена активністю ворожих снайперів, яким віддали чіткий наказ на знищення бійців Збройних сил України.

Про це Єрмак написав у колонці, опублікованій у п’ятницю, 26 березня, інтернет-виданням "LB.ua".

"Я хочу підкреслити: більшість смертей українських воїнів останнім часом сталися саме від рук снайперів. Це смерті не від випадкових осколків або кимось забутих мін, це результат свідомого виконання наказів на знищення", - написав глава ОПУ.

У цьому контексті він зазначив, що якщо "протилежна сторона" не заявляє про вихід з переговорів і декларує готовність виконувати підписані раніше документи, Київ ще раз закликає сісти за стіл переговорів в рамках підгрупи ТКГ по безпеці.

"Україна готова в будь-який час зробити все необхідне, щоб перестали гинути наші люди. Ми повинні виключити снайперську стрілянину, і українська сторона готова надати наше докладне бачення відповідних механізмів", - написав Єрмак.

Як відомо, тільки за три тижні березня 2021 року ЗСУ втратили вбитими чотирьох бійців і майже вчетверо більше поранених.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан розповів про причини загострення на Донбасі, а також про те, наскільки ймовірне подальше загострення на фронті.