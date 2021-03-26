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П'ятниця, 26.03.2021
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Єрмак про загострення на Донбасі: "Свідоме виконання наказів на знищення"

Єрмак про загострення на Донбасі: "Свідоме виконання наказів на знищення"
Оновлено 14:41 Сьогодні Телеграф Прямий

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що наростаюча останні 2 місяці ескалація на Донбасі, що супроводжується загибеллю багатьох українських військових, обумовлена активністю ворожих снайперів, яким віддали чіткий наказ на знищення бійців Збройних сил України.

Про це Єрмак написав у колонці, опублікованій у п’ятницю, 26 березня, інтернет-виданням "LB.ua".

"Я хочу підкреслити: більшість смертей українських воїнів останнім часом сталися саме від рук снайперів. Це смерті не від випадкових осколків або кимось забутих мін, це результат свідомого виконання наказів на знищення", - написав глава ОПУ.

У цьому контексті він зазначив, що якщо "протилежна сторона" не заявляє про вихід з переговорів і декларує готовність виконувати підписані раніше документи, Київ ще раз закликає сісти за стіл переговорів в рамках підгрупи ТКГ по безпеці.

Єрмак козиряв, що він мало не друг Суркова і Козака, але переговори зайшли в глухий кут, а на Донбасі загострення, - Геннадій Москаль

"Україна готова в будь-який час зробити все необхідне, щоб перестали гинути наші люди. Ми повинні виключити снайперську стрілянину, і українська сторона готова надати наше докладне бачення відповідних механізмів", - написав Єрмак.

Як відомо, тільки за три тижні березня 2021 року ЗСУ втратили вбитими чотирьох бійців і майже вчетверо більше поранених.

Раніше в ексклюзивному інтерв'ю "Телеграфу" ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан розповів про причини загострення на Донбасі, а також про те, наскільки ймовірне подальше загострення на фронті.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Все по темі:

Фронт, ТКГ, ЗСУ, Військові, Вбивство, Загибель, Перемовини, Андрій Єрмак, снайпери.
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